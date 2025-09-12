VERSO COSENZA-CATANIA: vittoria e gol in rovesciata di Mascara, quel precedente da sogno con Buscè giocatore dell’Empoli

Nessun precedente da allenatore. Spiccano, invece, sei partite disputate da Antonio Buscè al cospetto del Catania. L’attuale tecnico del Cosenza ha sfidato i rossazzurri, in passato, ai tempi della militanza in Serie A e B vestendo le le maglie di Empoli (soprattutto) e Bologna. L’allora esterno destro, con oltre 600 apparizioni da calciatore professionista (di cui 129 in cadetteria e quasi 200 nella massima categoria), ha condiviso parte dell’esperienza empolese con gli ex rossazzurri Sergio Almiron, Richiard Vanigli, Francesco Lodi, Gianluca Atzori, Silvio Baldini, un giovanissimo Salvatore Caturano e Vincenzo Grella, attuale vice presidente ed amministratore delegato del Catania.

Due vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte con due gol e un assist: questo lo score di Buscè da giocatore contro la formazione rossazzurra. Una delle due reti siglate da Buscè fa parte di un contesto significativo: il 24 gennaio 2007 il Catania occupava addirittura la zona Champions e vinse 2-1 davanti a circa 18.500 spettatori. Buscè realizzò il gol del momentaneo pareggio in risposta al vantaggio rossazzurro generato dalla sfortunata autorete di Marzorati. Al 61′ Mascara regalò in rovesciata i tre punti al Catania di mister Pasquale Marino. Era il recupero della 16/a giornata di Serie A, l’Elefante balzò al quarto posto in classifica.

VIDEO: Catania 2-1 Empoli, gli highlights della partita

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***