venerdì, 12 Settembre 2025
HomeAmarcordVERSO COSENZA-CATANIA: vittoria e gol in rovesciata di Mascara, quel precedente da...
AmarcordCatania NewsEx RossoazzurriCuriositàMultimediaVideoPrecedentiPrimo PianoProssimo AvversarioSerie A

VERSO COSENZA-CATANIA: vittoria e gol in rovesciata di Mascara, quel precedente da sogno con Buscè giocatore dell’Empoli

Redazione
By Redazione
0
70

Nessun precedente da allenatore. Spiccano, invece, sei partite disputate da Antonio Buscè al cospetto del Catania. L’attuale tecnico del Cosenza ha sfidato i rossazzurri, in passato, ai tempi della militanza in Serie A e B vestendo le le maglie di Empoli (soprattutto) e Bologna. L’allora esterno destro, con oltre 600 apparizioni da calciatore professionista (di cui 129 in cadetteria e quasi 200 nella massima categoria), ha condiviso parte dell’esperienza empolese con gli ex rossazzurri Sergio Almiron, Richiard Vanigli, Francesco Lodi, Gianluca Atzori, Silvio Baldini, un giovanissimo Salvatore Caturano e Vincenzo Grella, attuale vice presidente ed amministratore delegato del Catania.

Due vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte con due gol e un assist: questo lo score di Buscè da giocatore contro la formazione rossazzurra. Una delle due reti siglate da Buscè fa parte di un contesto significativo: il 24 gennaio 2007 il Catania occupava addirittura la zona Champions e vinse 2-1 davanti a circa 18.500 spettatori. Buscè realizzò il gol del momentaneo pareggio in risposta al vantaggio rossazzurro generato dalla sfortunata autorete di Marzorati. Al 61′ Mascara regalò in rovesciata i tre punti al Catania di mister Pasquale Marino. Era il recupero della 16/a giornata di Serie A, l’Elefante balzò al quarto posto in classifica.

VIDEO: Catania 2-1 Empoli, gli highlights della partita

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
EX ROSSAZZURRI: Montella ambasciatore dello sport
Articolo successivo
STAMPA NAZIONALE – Mastrorilli (Sky Sport): “Catania, Toscano ha voglia di riscatto”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web