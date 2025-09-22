VERSO TRAPANI-CATANIA: alla scoperta dell’avversario, granata imbattuti ed in cerca di continuità

Il Trapani, prossimo avversario del Catania nel turno infrasettimanale di campionato, punta alla conquista dell’intera posta in palio nel derby con gli etnei per scalare posizioni in classifica. La formazione trapanese è partita in questa stagione con un pesante fardello corrispondente agli otto punti di penalizzazione inflitti dal Tribunale Federale Nazionale per violazioni amministrative. La squadra tuttavia è riuscita ad azzerare la penalità già alla quarta giornata, mettendo in risalto un ruolino di marcia positivo sia in casa che in trasferta.

Latina e Casertana sono uscite sconfitte dal “Provinciale” con un complessivo di otto gol fatti e zero subiti. Nell’ultimo turno di campionato i granata invece sono stati bloccati sul pari ad Altamura, impattando 1-1 sull’ostico campo pugliese. Risultato che segue lo 0-0 dell’esordio a Casarano e l’affermazione di misura in casa del Sorrento (1-2). Il Trapani è imbattuto e vuole proseguire su questa scia di risultati al fine di allontanarsi ulteriormente dal fondo della classifica.

In estate il presidente Valerio Antonini ha deciso di dare fiducia in panchina a mister Salvatore Aronica dopo che lo scorso anno l’avvicendamento tra quattro allenatori (Torrisi, Aronica, Capuano, Torrente e di nuovo Aronica nel finale) determinò un risultato stagionale deludente con la squadra posizionatasi fuori dalla zona play-off (11ª) ed eliminata in semifinale di Coppa Italia di Serie C dal Rimini poi vincitore della manifestazione. Quest’anno la musica sembra diversa anche se la stagione è soltanto alle battute iniziali e necessita di ulteriori riprove per confermare quanto di buono sin qui è stato fatto sia in termini di risultati che di prestazioni in campo.

Il probabile schieramento di partenza da opporre al Catania vedrebbe i difensori Stramaccioni, Pirrello e Salines davanti a Galeotti, con Ciotti o Kirwan, Di Noia, Celeghin e Benedetti a centrocampo e il duo Canotto-Fischnaller (Ciuferri e Vazquez rappresentano le principali alternative sulla trequarti) in appoggio alla prima punta Grandolfo. Un 3-4-2-1 speculare al sistema di gioco adottato abitualmente da Toscano, chiamato a ricorrere a delle contromisure tattiche per venire a capo della questione.

