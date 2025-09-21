domenica, 21 Settembre 2025
HomeCalcio SicilianoVERSO TRAPANI-CATANIA: anche i granata fermati sul pari, 1-1 ad Altamura
Calcio SicilianoLega Pro

VERSO TRAPANI-CATANIA: anche i granata fermati sul pari, 1-1 ad Altamura

Redazione
By Redazione
0
108

Se da una parte il Catania non va oltre lo 0-0 in casa contro il Sorrento, dall’altra la formazione granata – avversaria degli etnei mercoledì sera – incamera un solo punto al cospetto del Team Altamura, in terra pugliese. Reduce da tre vittorie consecutive, il Trapani si fa rimontare per la prima volta in questo campionato. Dopo avere concluso il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Vazquez al 45′ con un bel tiro all’angolino, nel corso della ripresa i padroni di casa pareggiano i conti: la firma è di Rosafio, autore di un diagonale che non lascia scampo a Galeotti al 75′. Sono 11 i punti raccolti dalla squadra allenata da mister Aronica alla quinta giornata di campionato, uno in più rispetto al Catania ma i trapanesi hanno ricevuto una penalizzazione di -8 per inadempienze amministrative.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
INFERMERIA: Toscano confida di recuperare qualcuno in ottica Trapani
Articolo successivo
GIOVANILI CATANIA: Serie C, Under 17 travolgente. L’Under 15 pareggia 1-1
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web