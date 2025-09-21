VERSO TRAPANI-CATANIA: anche i granata fermati sul pari, 1-1 ad Altamura

Se da una parte il Catania non va oltre lo 0-0 in casa contro il Sorrento, dall’altra la formazione granata – avversaria degli etnei mercoledì sera – incamera un solo punto al cospetto del Team Altamura, in terra pugliese. Reduce da tre vittorie consecutive, il Trapani si fa rimontare per la prima volta in questo campionato. Dopo avere concluso il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Vazquez al 45′ con un bel tiro all’angolino, nel corso della ripresa i padroni di casa pareggiano i conti: la firma è di Rosafio, autore di un diagonale che non lascia scampo a Galeotti al 75′. Sono 11 i punti raccolti dalla squadra allenata da mister Aronica alla quinta giornata di campionato, uno in più rispetto al Catania ma i trapanesi hanno ricevuto una penalizzazione di -8 per inadempienze amministrative.

