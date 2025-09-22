VERSO TRAPANI-CATANIA: Dini torna al “Provinciale”, nel ricordo di un’esperienza emozionante

Trapani-Catania sarà una gara importante da ex per Andrea Dini. Il portiere attualmente in forza al Catania ha infatti difeso in passato i pali del Trapani. 42 presenze per lui vestendo la maglia granata con 18 ‘clean sheet’ complessivi, miglior dato di Dini tra i professionisti. Trapani conserva un felice ricordo dell’estremo difensore classe 1996. L’annata 2018/19 fu quella del grande rilancio, contribuendo alla promozione trapanese in Serie B attraverso i playoff con mister Vincenzo Italiano in panchina. Playoff che vinse eliminando, lungo il percorso, anche il Catania.

Dopo il salto di categoria, il Parma – allora proprietario del cartellino – lo rimandò a Trapani nel torneo cadetto, per poi lasciare il club a gennaio 2020. “Un anno e mezzo pieno, intenso, vero. Ricco di emozioni, momenti indimenticabili, un sogno raggiunto. Mi sono sentito a casa ed è proprio per questo motivo che porterò per sempre questi colori nel mio cuore. Fiero di aver indossato questa maglia”, così Dini sulla sua esperienza granata.

