VERSO TRAPANI-CATANIA: fuori lista sotto l’Etna, Luperini in granata si guadagnò il rispetto della piazza

Il centrocampista Gregorio Luperini rappresenta uno dei nomi più altisonanti che il Catania ha reperito lo scorso anno sul mercato estivo. Il calciatore pisano classe 1994, però, non è mai riuscito ad esprimersi ad alti livelli in rossazzurro. Ad eccezione del gol siglato in Coppa Italia Serie C contro il Crotone, Luperini non ha dato un contributo ottimale alla causa pagando anche problemi di natura fisica e, oggi, non rientra nel progetto tecnico del Catania essendo fuori lista.

Mercoledì sarà si giocherà il derby siciliano Trapani-Catania e Luperini non ci sarà, ma la città trapanese lo ricorda con affetto. Nella stagione 2019/20, infatti, vestì proprio la maglia granata sommando 32 apparizioni in Serie B condite da 5 reti e un assist. Fu uno dei giocatori più attivi nel tentativo di salvezza della squadra. La permanenza in cadetteria non si concretizzò in quanto la società pagò in ritardo gli stipendi, condannando il Trapani ad una penalizzazione di 2 punti, determinante per la retrocessione. Lui, però, si guadagnò il rispetto della piazza.

Allora il Trapani iniziò l’avventura con mister Francesco Baldini, che i tifosi del Catania ben ricordano per i suoi trascorsi sulla panchina rossazzurra. Poi subentrò Fabrizio Castori. Tempo fa Luperini ha sintetizzato così la propria esperienza tra le fila granata, intervistato dal Corriere dello Sport: “Ho vissuto una stagione strepitosa, peccato per come è finita. Ho giocato quasi tutte le partite, segnato cinque gol e dimostrato di poter reggere la B”. Aggiungendo a Trm: “Baldini mi ha dato tantissimo dentro e fuori dal campo. Spero in un futuro di poterci tornare a lavorare insieme. Trapani è stata un’esperienza bellissima e Baldini mi ha dato l’opportunità di giocare con continuità sin dall’inizio. Sicuramente lo ringrazierò per sempre”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***