martedì, 23 Settembre 2025
HomeCalcio SicilianoVERSO TRAPANI-CATANIA: previsioni meteo al "Provinciale"
Calcio SicilianoCatania NewsDerbyLega ProPrimo PianoProssimo Avversario

VERSO TRAPANI-CATANIA: previsioni meteo al “Provinciale”

Redazione
By Redazione
0
79
foto TP24.it

Catania che scenderà in campo mercoledì sera per la disputa del match contro il Trapani, in programma allo stadio “Polisportivo Provinciale” con fischio d’inizio alle 20:30 e valevole per la sesta giornata del girone C di Serie C. Sulla base delle previsioni meteo, a Trapani ci si attende una giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso. In particolare previsti rovesci al mattino, nubi sparse di passaggio al pomeriggio, bel tempo alla sera. Nel corso dell’incontro si prevedono venti di moderata intensità con una temperatura effettivamente percepita di circa 22-23 gradi.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CONVOCATI: Donnarumma tra i rossazzurri a disposizione
Articolo successivo
FAI LA FORMAZIONE: Trapani-Catania, sostituisciti a Toscano
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

BREVE: “Il Cibalino può dare noie sul piano tendineo e muscolare. Mi aspetto più coraggio dalla squadra”

Redazione - 0
Riportiamo alcune considerazioni su Telecolor di Carlo Breve, allenatore ed opinionista con trascorsi anche da calciatore del Catania dopo il recente pareggio interno col...

DI GREGORIO: “Catania, vincere a Trapani cambierebbe l’umore dei tifosi”

VERSO TRAPANI-CATANIA: esame di riparazione per gli etnei. Le ipotesi di formazione

TRAPANI-CATANIA: ecco dove seguire la partita in tv e streaming

FAI LA FORMAZIONE: Trapani-Catania, sostituisciti a Toscano

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web