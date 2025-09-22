VERSO TRAPANI-CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

In occasione del match che i rossazzurri disputeranno allo stadio “Polisportivo Provinciale” contro il Trapani, valevole per la sesta giornata del girone C di Serie C, le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive internazionali con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 2.70 e 2.80; la “X” tra 3.05 e 3.20; il “2” tra 2.30 e 2.50. Scenario che vede gli etnei leggermente favoriti per la vittoria finale malgrado il momento di difficoltà attraversato, al cospetto di un avversario di qualità, in salute ed ancora imbattuto in campionato. Fiducia da parte dei bookmaker nei confronti del Catania, ma in un contesto di sostanziale equilibrio.

I rossazzurri arrivano all’appuntamento con un solo punto raccolto nelle ultime due partite, mentre i granata sono reduci dal pareggio di Altamura e attraversano un buon momento di forma. Catania con 12 gol fatti, 4 subiti e 10 punti conquistati frutto di 3 vittorie, un pareggio ed una sconfitta; ruolino di marcia del Trapani di 3 successi, 2 risultati di parità, 11 reti all’attivo e 2 al passivo. Sul campo, quindi, un punto in più per i granata al netto della penalizzazione (-8) con una difesa meno battuta rispetto a quella del Catania che, invece, si fa lievemente preferire in zona gol. Sarà la gara del rilancio etneo o quella che certificherà la crisi del Catania? Mercoledì il responso del campo.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***