lunedì, 22 Settembre 2025
HomeCalcio SicilianoVERSO TRAPANI-CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse
Calcio SicilianoCatania NewsCosa Dicono le AgenzieDerbyLega ProPrimo PianoProssimo Avversario

VERSO TRAPANI-CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Redazione
By Redazione
0
123
foto Catania FC

In occasione del match che i rossazzurri disputeranno allo stadio “Polisportivo Provinciale” contro il Trapani, valevole per la sesta giornata del girone C di Serie C, le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive internazionali con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 2.70 e 2.80; la “X” tra 3.05 e 3.20; il “2” tra 2.30 e 2.50. Scenario che vede gli etnei leggermente favoriti per la vittoria finale malgrado il momento di difficoltà attraversato, al cospetto di un avversario di qualità, in salute ed ancora imbattuto in campionato. Fiducia da parte dei bookmaker nei confronti del Catania, ma in un contesto di sostanziale equilibrio.

I rossazzurri arrivano all’appuntamento con un solo punto raccolto nelle ultime due partite, mentre i granata sono reduci dal pareggio di Altamura e attraversano un buon momento di forma. Catania con 12 gol fatti, 4 subiti e 10 punti conquistati frutto di 3 vittorie, un pareggio ed una sconfitta; ruolino di marcia del Trapani di 3 successi, 2 risultati di parità, 11 reti all’attivo e 2 al passivo. Sul campo, quindi, un punto in più per i granata al netto della penalizzazione (-8) con una difesa meno battuta rispetto a quella del Catania che, invece, si fa lievemente preferire in zona gol. Sarà la gara del rilancio etneo o quella che certificherà la crisi del Catania? Mercoledì il responso del campo.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO TRAPANI-CATANIA: alla scoperta dell’avversario, granata imbattuti ed in cerca di continuità
Articolo successivo
QUI CATANIA: mercoledì Michele Napoli sostituirà per la terza volta Toscano sulla panchina rossazzurra
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web