VERSO TRAPANI-CATANIA: sei mesi fa l’ultimo confronto al “Provinciale”, i rossazzurri calarono il tris

Trapani e Catania tornano a confrontarsi al “Provinciale” a distanza di sei mesi dall’ultima volta, che risale allo scorso campionato di Serie C. Nel giorno in cui il Trapani celebrava i 120 anni di storia del club, la festa fu del Catania. Vittoria sotto gli occhi del presidente Pelligra. Da porre in evidenza la superiorità legittimata dal Catania nel corso della ripresa, dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato. Napoli, allenatore in seconda che prese il posto in panchina dello squalificato Toscano, propose il consueto 3-4-2-1. Sedeva, invece, sulla panchina trapanese Vincenzo Torrente.

Ritmi poco elevati, fase di studio nei primi 20′. Portieri sostanzialmente inoperosi fino al minuto 26. Subito dopo Dini salì in cattedra effettuando un’ottima respinta. Il primo tiro nello specchio della porta del Catania arrivò al 31′ con un colpo di testa innocuo di Lunetta. Prima dell’intervallo, ancora Trapani in avanti. Granata insidiosi sull’asse Toscano-Ciuferri, conclusione dell’ex Giugliano dal limite dell’area con palla che si perse a lato (36′). Al 40′ vantaggio Catania: angolo battuto corto e velocemente da Jimenez con la palla spostata verso Anastasio, gran botta dai 30 metri di quest’ultimo che non lasciò scampo a Ujkaj.

Al rientro dagli spogliatoi crebbero ritmo e intensità in casa rossazzurra. Al 48′ il raddoppio degli etnei: servizio di Di Tacchio a beneficio di Lunetta, che si mosse sul filo del fuorigioco sorprendendo la difesa trapanese, poi conclusione a rete con un delizioso pallonetto. Da sottolineare l’ottima imbucata di Di Tacchio che tagliò a metà la difesa del Trapani. Il neo entrato Montalto, ex di turno, si divorò un gol incredibile al 58′: gran progressione di Jimenez, servizio perfetto per l’attaccante che, a porta vuota, riuscì nell’impresa di calciare fuori.

Lo stesso Montalto si ripetette in negativo al 76′, quando quasi a tu per tu col portiere s’incartò sciupando una palla-gol colossale. L’azione proseguì con il tiro sopra la traversa di Frisenna, subentrato a Jimenez poco prima. Nel finale tris Catania: assist pregevolissimo di De Paoli per l’inserimento dello stesso Frisenna, il quale in scivolata battè Ujkaj. Per i rossazzurri si trattò dell’ottavo risultato utile consecutivo.

VIDEO: Trapani-Catania, gli highlights

