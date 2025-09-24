VERSO TRAPANI-CATANIA: valore mercato squadre a confronto

Questa sera Trapani e Catania in campo per la sesta giornata del girone C di Serie C allo stadio “Polisportivo Provinciale”. Confrontando il valore di mercato delle due squadre, notiamo come l’organico del Catania sarebbe pari a 7.39 milioni di euro (fonte Transfermarkt) contro una valutazione di 5.80 milioni di euro dei granata.

Escludendo i calciatori fuori lista e gli indisponibili, Tiago Casasola (600mila €), Emmanuele Cicerelli (600mila €), Simone Pieraccini (450mila €), Matteo Di Gennaro (350mila €), Matteo Stoppa (350mila €) e Daniele Donnarumma (350mila €) sono tra i giocatori con il valore più importante in casa Catania, all’interno di una rosa che registra un’età media di 28.3 anni, la più alta del gruppo C. Per quanto riguarda il parco giocatori del Trapani, escludendo anche in questo caso gli indisponibili, Giuseppe Carriero (550mila €), Flavio Ciuferri (375mila €), Amedeo Benedetti (350mila €), Manuel Fischnaller (300mila €), Federico Vazquez (300mila €) e Luigi Canotto (300mila €) figurano fra gli interpreti economicamente più preziosi all’interno di un organico avente un’età media di 27.1 anni, seconda più alta del girone C.

