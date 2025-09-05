venerdì, 5 Settembre 2025
VOLPE (Monopoli): “Catania? Più difficile giocare in campi meno acclamati. Pronti a combattere in ogni gara”

Tra i calciatori del Monopoli convocati dall’allenatore Alberto Colombo per la sfida di Catania figura l’attaccante Giovanni Volpe, il neo acquisto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 7. Ecco quanto evidenziato: “Stiamo preparando al meglio la partita di Catania, faccio parte di una società solida e di un gruppo di bravi ragazzi che sto imparando a conoscere. Non vedo l’ora d’iniziare questa nuova avventura. Il girone C di Serie C lo conosciamo, ormai da molti anni è sempre lo stesso, ci sono squadre che spendono ogni anno e poi fanno fatica a salire di categoria. E’ più difficile giocare in campi meno acclamati rispetto ad affrontare magari formazioni come Catania, Salernitana ed il Monopoli stesso. Il girone C è difficile ma siamo qui per dire la nostra e combattere in ogni partita”.

