domenica, 12 Ottobre 2025
CATANIA-SALERNITANA: info prevendita biglietti

NOTA STAMPA FOOTBALL CLUB

Lunedì 13 ottobre, alle ore 14.00, avrà inizio la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Salernitana, valevole per la decima giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 2025/2026 ed in programma allo stadio “Angelo Massimino” domenica 19 ottobre alle ore 14.30.
 
I biglietti saranno disponibili fino al fischio d’inizio online su TicketOne.it ed in tutte le rivendite autorizzate.
 
Gli spettatori in possesso di tagliando acquistato online potranno accedere allo stadio mostrando il biglietto elettronico caricato su app wallet del proprio smartphone o sulla propria card “We Catania”, esibendo in entrambi i casi il documento d’identità.

I possessori di abbonamento dovranno esibire necessariamente la card “We Catania” in originale o in versione provvisoria in formato digitale (non saranno valide le ricevute cartacee degli acquisti effettuati), il segnaposto e il documento d’identità.

In attesa delle disposizioni delle Autorità competenti, i residenti nella provincia di Salerno non potranno acquistare i tagliandi (restrizione valida per tutti i settori dello stadio) e non sarà avviata la vendita per il Settore Ospiti.  

Di seguito, le indicazioni dettagliate:

CATANIA-SALERNITANA – 19/10/2025 – Ore 14.30
Prezzi dei biglietti, inclusi diritti di prevendita:

Curve € 16
Tribuna B € 30
Tribuna A € 45
Tribuna Elite € 75

Biglietti gratuiti per i diversamente abili – Si rimanda alle indicazioni riportate nella sezione del sito ufficiale.

