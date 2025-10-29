A MENTE FREDDA | Cura dei dettagli e mentalità, il Catania verso un nuovo test da superare

Il confronto di Caserta, campo tradizionalmente ostico per i colori rossazzurri, rappresenta un ulteriore esame per mettere alla prova la “resistenza mentale” del Catania, prendendo in prestito le parole utilizzate ultimamente da Toscano. Perchè è facile sorridere ed entusiasmarsi dopo due convincenti affermazioni contro rivali direttissime nella corsa alla promozione in Serie B. Il difficile è confermarsi, resettare tutto e ripartire con la stessa intensità e voglia. Alimentando il piacere della vittoria, di gara in gara.

Sia che affronti la Salernitana, il Benevento, il Siracusa, il Giugliano o la Casertana di turno, la C è prevalentemente un campionato di lotta, duelli, agonismo. Soprattutto il girone C. Tutte le avversarie vanno fronteggiate con il dovuto rispetto ma zero timore, predisponendo di volta in volta un piano gara all’altezza, assumendo un atteggiamento coraggioso, consapevole e attento. Perchè nessuno concede sconti, rivolgendo sempre attenzioni e motivazioni particolari al cospetto del Catania. Mister Toscano, logicamente, non lascia nulla al caso.

Attacco prolifico, difesa difficile da penetrare, risposte confortanti arrivano dal rettangolo verde. Risultati e prestazioni non mentono. Ma non è questo il momento di farsi belli, nè di sentirsi arrivati. Il Catania è soltanto all’inizio di un lungo percorso, tortuoso e ricco d’insidie. Con una vetta da conquistare e tante battaglie sportive da affrontare. Nessuna distrazione, avanti passo dopo passo. Testa, cuore e gambe prestando attenzione alla cura di ogni singolo dettaglio. Basta un niente per spezzare il filo sottile dell’equilibrio.

Guai a rovinare quanto meticolosamente costruito fino ad ora da un gruppo che ha fatto della compattezza e della cultura del lavoro i capisaldi, stringendosi ancora di più nei momenti di difficoltà. Le parole di Toscano in sala stampa nelle ultime ore vanno proprio verso questa direzione. Insistendo nel trasferire alla squadra un certo tipo di mentalità. Badando alla concretezza, alla solidità, seguendo poche e semplici indicazioni di uno staff tecnico che pretende progressi continui e costanti da un organico dalle potenzialità elevate e non ancora del tutto espresse. Mai fermarsi, dunque. Il cammino prosegue a Caserta e sarà un nuovo test importantissimo da superare per il Catania.

