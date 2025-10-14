A MENTE FREDDA | Il Catania acquista consapevolezza. E’ il momento di alzare l’asticella

Vittoria in scioltezza, quella che il Catania ha conseguito sabato. Reduce dal successo nel derby siciliano con il Siracusa, ottenuto al termine di una gara poco spettacolare ma giocata con applicazione e attenzione, badando al sodo, il Catania ha bissato il successo a Giugliano. Ed è stato un successo convincente, caratterizzato da un primo tempo sostanzialmente dominato ed una ripresa nel corso della quale i rossazzurri hanno gestito il vantaggio, concesso qualcosa all’avversario per poi colpire ancora la fragile difesa campana.

Al di là delle difficoltà incontrate dal Giugliano, comunque una formazione con alcune buone individualità e insidiosa soprattutto nel reparto offensivo, il Catania ha evidenziato al “De Cristofaro” una gestione del possesso palla più marcata, la conferma di avere sviluppato una buona solidità difensiva, una condizione atletica migliore e giocate offensive meno prevedibili grazie ai movimenti efficaci di esterni e trequartisti. Facilitata dal recupero di quasi tutti gli infortunati e da una mentalità che sta cercando di costruire e consolidare nel tempo, la squadra di Mimmo Toscano ha ora la possibilità di fissare standard più elevati, avvicinandosi due sfide che daranno utilissime indicazioni nel percorso di crescita contro Salernitana e Benevento.

E’ il momento di alzare l’asticella. Il ‘Massimino’, con la sua spinta capace di assicurare, si conferma fedelissimo alleato del Catania. Il pubblico c’è sempre stato e ci sarà, anche stavolta darà una mano alla squadra. Il Catania arriva all’appuntamento di domenica pomeriggio con il morale alto. Lavorando in settimana sereni e tranquilli, forti dei progressi emersi nell’ultimo periodo, i rossazzurri hanno acquisito la consapevolezza di possedere valori e caratteristiche per potersela giocare ad armi pari. Saranno cuore, testa e gambe a fare la differenza.

