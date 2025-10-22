A MENTE FREDDA | Il Catania siede al tavolo delle grandi, artefice del proprio destino

Settimana scorsa parlavamo di asticella che si alzava, in vista di Catania-Salernitana. La vittoria per 2-0 ai danni della capolista del girone C, ora raggiunta in vetta dal Benevento, conferma che la squadra di mister Toscano è sulla buona strada. Giallorossi, granata e rossazzurri occupano la zona podio della classifica, staccandosi un pò dalle dirette inseguitrici. A conferma che, probabilmente, opinionisti e addetti ai lavori avevano ragione nell’indicare le tre squadre come le principali favorite nella lotta al primato.

Solo un punto, ora, divide il Catania dal primo posto. Lo scontro direttissimo con la Salernitana ha evidenziato ulteriori progressi sul piano della mentalità di una squadra sempre più solida difensivamente, organizzata, compatta e che orchestra con maggiore enfasi e intensità la manovra offensiva, supportata da un centrocampo eccellente in chiave di recupero palla e ribaltamento dell’azione. Può ancora migliorare la circolazione del pallone e la continuità nell’imprimere ritmo alle giocate. Ma il Catania dimostra di esserci. Seduto al tavolo delle grandi, consapevole di potersela giocare fino in fondo se proseguirà verso la direzione attuale.

La vittoria di domenica è importante soprattutto per com’è maturata. Esprimendosi il Catania con personalità, qualità, lucidità e capacità di saper leggere le tante partite giocate all’interno della stessa. Rispondendo puntualmente alle mosse tattiche di Raffaele senza mai disunirsi, con equilibrio e concentrazione. Senza frenesia, il Catania ha conquistato una nuova difficile tappa di questo campionato. Nei prossimi giorni si presenterà un altro ostacolo mica da ridere, sfidando proprio il sopracitato Benevento. Altra big del torneo, allenata da un tecnico di grande esperienza, che punta senza mezzi termini alla promozione diretta in Serie B.

I rossazzurri avranno il vantaggio di affrontare i sanniti davanti ad una cornice di pubblico forse ancora più bella di domenica scorsa. Ci sarà da sudare, il Benevento rappresenta certamente un osso duro ma il Catania è lì, artefice del proprio destino. Arrivando all’appuntamento con grande entusiasmo, un organico che vanta la piena disponibilità di quasi tutti gli effettivi e la “fame” di chi non vuole smettere di sognare e far sognare un’intera città.

