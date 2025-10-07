A MENTE FREDDA | Si alza il livello di competitività negli allenamenti. Zero alibi, ora tre prove di forza

Trittico di partite all’orizzonte. Sabato il Giugliano al “De Cristofaro”, la settimana successiva la Salernitana capolista al “Massimino”, poi il Benevento secondo classificato ancora tra le mura amiche. Il Catania guarda alle prossime gare consapevole di potere e dovere accelerare nella corsa al primato. 4 punti dalla vetta non sono una distanza incolmabile. Specie dopo 8 giornate di campionato. Fa bene Alessandro Raimo, calciatore che più di tutti incarna la mentalità ‘operaia’ all’interno della rosa, a dedicare ogni attenzione al match di Giugliano. Del resto quella gara rappresenta un crocevia fondamentale per arrivare nelle migliori condizioni psicofisiche alla successiva doppia sfida contro le direttissime rivali.

Domenica scorsa una prestazione pratica e concreta ha permesso al Catania di avere ragione di un Siracusa in difficoltà ma che in precedenti occasioni, al cospetto di formazioni quotate, ha creato più di qualche apprensione alle difese avversarie. Questo non si è evidenziato a Catania, dove i rossazzurri hanno preferito badare al sodo, concedendo zero al di là di un’espressione di gioco migliorabile e dei demeriti per non avere chiuso prima una gara che rischiava di complicarsi. Un maggiore cinismo sotto porta e la crescita di alcune individualità può generare benefici in un contesto di gruppo che vede alzarsi il livello di competitività negli allenamenti, favorito dall’infermeria che va svuotandosi.

Tra piccoli aggiustamenti tattici (con sprazzi di 4-4-2), progressi in fase difensiva ed una vittoria che fa morale, aspettandosi doverosamente di più sul piano del gioco, il Catania si proietta verso la trasferta campana con qualche certezza in più e la necessità di fornire nuove importanti risposte sul rettangolo verde. I primi allenamenti sostenuti in settimana da Aloi e Rolfini consentono a Toscano di avere a disposizione più carte da giocare e, quindi, la possibilità di scegliere l’utilizzo di elementi con determinate caratteristiche piuttosto che altri. Zero alibi, dunque. Ora servono tre prove autorevoli, rafforzando la propria mentalità ed inviando segnali di forza alla concorrenza.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***