venerdì, 10 Ottobre 2025
Accadde oggiCalcio CataniaPrimo Piano

ACCADDE OGGI: 10 ottobre 2009, l’Italia apprende la scomparsa di un “monumento” rossazzurro

Redazione
By Redazione
0
3989
Horst Szymaniak

10 ottobre 2009 la stampa italiana apprende che il giorno prima uno dei più grandi calciatori della storia del Catania anni ‘60, Horst Szymaniak, protagonista con i rossazzurri in Serie A sotto la gestione di Ignazio Marcoccio in società e di Carmelo Di Bella in panchina, è morto dopo una lunga malattia. Szymaniak si è spento all’età di 75 anni. Nato il 29 agosto 1934 a Erkenschwick (Germania) ha collezionato con la maglia del Catania 62 presenze e 8 reti in campionato, 2 presenze e 1 rete in Coppa Italia.

Marcoccio lo portò in rossazzurro strappandolo al Karlsruhe. Nel 1961 il possente centrocampista, che giocò anche una cinquantina di partite nella Nazionale tedesca, fu addirittura in lizza per il Pallone d’Oro, premio che poi venne assegnato ad Omar Sivori. Dopo la brillante esperienza ai piedi dell’Etna, Szymaniak passò all’Inter con cui vinse la Coppa dei Campioni. Successivamente si trasferì al Varese ed al Tasmania Berlino 1900, prima della parentesi al Biel-Bienne in Svizzera e dell’avventura statunitense con la formazione del Chicago Spurs.

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

