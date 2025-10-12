domenica, 12 Ottobre 2025
ACCADDE OGGI: 12 ottobre 2014, rispetto per “Bomboletta” e contestazione a Cosentino

12 ottobre 2014. Catania che ospita il Bari nel campionato di Serie B. Sugli spalti dello stadio “Angelo Massimino” clima molto triste a seguito della tragica morte del tifoso Angelo “Bomboletta”, deceduto a causa di un terribile incidente stradale. Striscioni e cori in segno di rispetto dalle due Curve. Sul rettangolo di gioco il Catania perde 3-2. A pochi minuti dal 90’, aperta contestazione all’indirizzo del dirigente argentino Pablo Cosentino.

Con il suo approdo in Sicilia iniziò il declino del Catania, ex “piccolo Barcelona” che produceva risultati e divertiva nella massima categoria. Fino ad arrivare alla spinosa vicenda dei ‘Treni del Gol’, passando per la doppia retrocessione dalla A alla C, serie in cui i rossazzurri militano nuovamente dopo il fallimento e la ripartenza del calcio alle pendici dell’Etna.

