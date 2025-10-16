giovedì, 16 Ottobre 2025
HomeCatania NewsAccadde oggiACCADDE OGGI: 16 ottobre 1932, Catania forza 8 contro l'U.S. Peloro
AmarcordCatania NewsAccadde oggiPrimo Piano

ACCADDE OGGI: 16 ottobre 1932, Catania forza 8 contro l’U.S. Peloro

Redazione
By Redazione
0
1007

Tuffo nei lontanissimi anni ’30. L’allora Società Sportiva Catania presieduta dal duca Vespasiano Trigona di Misterbianco, confermato commissario straordinario della società, chiamò l’allenatore ungherese Lajos Czeizler con l’obiettivo di puntare alla promozione in Serie B. Giunse a Catania un diciannovenne che avrebbe fatto parlare di sè, Nicolò Nicolosi detto “Cocò”, palermitano cresciuto in Libia, calcisticamente nella Lazio. Ancora oggi detiene il record assoluto di gol con la maglia del Catania.

Il Catania fallì per un soffio l’accesso alla B, concludendo il girone I di Prima Divisione al quarto posto con 22 punti. In quell’annata gli etnei fecero registrare anche alcuni risultati roboanti, come l’8-0 inflitto al malcapitato U.S. Peloro. Precisamente il 16 ottobre di 93 anni fa, il Catania annientò l’avversario messinese al Campo di Piazza Verga, dove giocò le sue partite casalinghe fino al 1937. Le otto reti portarono la firma del sopracitato Nicolosi (tripletta), Lessi, Pogliano (doppietta), Bianzino e Pellarin.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
TORRE DEL GRIFO: ecco chi sono gli imprenditori siciliani interessati
Articolo successivo
SERIE C: il Giugliano esonera Cudini, fatale la sconfitta col Catania
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency