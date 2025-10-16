ACCADDE OGGI: 16 ottobre 1932, Catania forza 8 contro l’U.S. Peloro

Tuffo nei lontanissimi anni ’30. L’allora Società Sportiva Catania presieduta dal duca Vespasiano Trigona di Misterbianco, confermato commissario straordinario della società, chiamò l’allenatore ungherese Lajos Czeizler con l’obiettivo di puntare alla promozione in Serie B. Giunse a Catania un diciannovenne che avrebbe fatto parlare di sè, Nicolò Nicolosi detto “Cocò”, palermitano cresciuto in Libia, calcisticamente nella Lazio. Ancora oggi detiene il record assoluto di gol con la maglia del Catania.
Il Catania fallì per un soffio l’accesso alla B, concludendo il girone I di Prima Divisione al quarto posto con 22 punti. In quell’annata gli etnei fecero registrare anche alcuni risultati roboanti, come l’8-0 inflitto al malcapitato U.S. Peloro. Precisamente il 16 ottobre di 93 anni fa, il Catania annientò l’avversario messinese al Campo di Piazza Verga, dove giocò le sue partite casalinghe fino al 1937. Le otto reti portarono la firma del sopracitato Nicolosi (tripletta), Lessi, Pogliano (doppietta), Bianzino e Pellarin.
