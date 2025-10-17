venerdì, 17 Ottobre 2025
ACCADDE OGGI: 17 ottobre 2010, primo gol in Serie A per il ‘Papu’ Gomez

17 ottobre 2010. Si affrontano Catania e Napoli allo stadio “Angelo Massimino” nel massimo campionato. Gara che si conclude con un pareggio tutto sommato giusto, nel contesto di un confronto rivelatosi abbastanza equilibrato.

Il Napoli nel primo tempo appare a lungo troppo timido. Per mezz’ora si limita a contenere le iniziative di un Catania volenteroso, capace di mettere in difficoltà De Sanctis su palle inattive. Salvatosi in un paio di occasioni, il Napoli passa alla prima vera opportunità con un magnifico duetto Lavezzi-Cavani chiuso dall’uruguaiano con un perfetto destro in diagonale. Il gol carica il Catania che, nella ripresa, spingendo a testa bassa, chiude i partenopei nella propria area e reagisce con rabbia. Alla lunga trova il meritato pari con Gomez, lesto a girare in rete al volo di sinistro un assist del neo-entrato Ricchiuti. Per il Papu si tratta del primo gol in Serie A, categoria in cui l’argentino ha messo a segno un totale di 363 reti finora vestendo anche la maglia dell’Atalanta. Attualmente l’argentino milita in B, tra le fila del Padova, ma i tifosi rossazzurri continuano a ricordare con grande affetto Gomez, il cui volto è stato inserito nel murale dello stadio Massimino.

VIDEO: gli highlights della partita

TABELLINO PARTITA

Catania (4-1-4-1): Andujar; Potenza, Spolli, Silvestre, Capuano; Delvecchio (11′ st Ricchiuti); Izco, Biagianti, Gomez (32′ st Llama), Mascara; Lopez. (Campagnolo, Antenucci, Alvarez, Terlizzi, Pesce). All. Giampaolo

Napoli (3-4-2-1): De Sanctis; Grava (8′ st Aronica), Cannavaro, Campagnaro; Maggio, Pazienza, Gargano, Dossena (22′ st Zuniga); Hamsik, Lavezzi; Cavani. (Iezzo, Santacroce, Yebda, Sosa, Dumitru). All. Mazzarri.

Arbitro: Bergonzi

Reti: 39′ pt Cavani (N), 24′ st Gomez (C).

Ammoniti: Dossena (N), Maxi Lopez (C), De Sanctis (N).

Espulso: Cannavaro (N) al 48′ st per gioco pericoloso.

