ACCADDE OGGI – 2 ottobre 2011: Catania, pirotecnico 3-3 a Novara

2 ottobre 2011, Serie A. Sorprese a mai finire allo stadio “Silvio Piola”: Novara e Catania offrono un’incredibile girandola di emozioni, regalando un palpitante 3-3 al pubblico presente.

I GOL – Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Nicola Legrottaglie, alla prima di campionato in maglia rossazzurra, di testa porta in vantaggio il Catania. Ad inizio ripresa immediato pareggio novarese con Marco Rigoni che trasforma un rigore. Il Novara, a questo punto, insiste alla ricerca del vantaggio ma è il Catania a trovarlo con una splendida punizione di Lodi dal limite che s’insacca all’incrocio. L’ex Morimoto, sette minuti dopo il suo ingresso, realizza il pari, di testa, su assist ancora di Rigoni.

Nel finale succede di tutto: s’infortuna Legrottaglie ma Montella non ha più difensori. Almiron, allora, arretra ma non fa in tempo a trovare la posizione che Jeda (da poco subentrato a Meggiorini) lo sorprende, trovando il 3-2. Mancano solo 5′ alla fine e il Catania va all’arrembaggio: al 46′ Gomez raccoglie un assist di testa di Ledesma e beffa Ujkani con un chirurgico esterno destro per un pareggio bellissimo e giusto.

VIDEO: gli highlights della partita

TABELLINO INCONTRO

NOVARA (4-3-1-2): Ujkani; Dellafiore, Ludi, Paci, Gemiti; Marianini (34’Pinardi), Porcari, Rigoni; Giorgi; Granoche (58’Morimoto), Meggiorini (76’Jeda). A disposizione: Fontana, Centurioni, Morganella, Pesce. Allenatore: Attilio Tesser

CATANIA (4-3-3): Andujar; Marchese, Bellusci, Legrottaglie (85’Ledesma), Capuano; Lodi, Almiron, Delvecchio; Gomez, Bergessio (53’Suazo, dal 63’Catellani), Lanzafame. A disposizione: Campagnolo, Izco, Ricchiuti, Lopez Allenatore: Vincenzo Montella

Arbitro: Brighi

Marcatori: 13’Legrottaglie(C), 48’rig.Rigoni(N), 56’Lodi(C), 65’Morimoto(N), 85’Jeda(N), 91’Gomez(C)

Ammoniti: Dellafiore(N), Meggiorini(N), Porcari(N), Lanzafame(C), Morimoto(N)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***