martedì, 21 Ottobre 2025
HomeCatania NewsAccadde oggiACCADDE OGGI: 21 ottobre 1956, al Catania basta un gol di Bicicli...
AmarcordCalcio SicilianoCatania NewsAccadde oggiDerbySerie B

ACCADDE OGGI: 21 ottobre 1956, al Catania basta un gol di Bicicli per stendere il Messina

Redazione
By Redazione
0
682

21 ottobre 1956. Vittoria del Catania presieduto da Agatino Pesce e allenato da Ernesto Matteo Poggi detto “Gipo”, tecnico con una lunga carriera di calciatore vissuta a Genova ed alla sua prima esperienza lontano dalla lanterna. I rossazzurri, con una rosa completamente ribaltata a seguito dell’addio di gente come Klein (135 presenze e 47 reti), Quoiani, Bassetti, Ghiandi, il portiere Bardelli, i difensori Boniardi, Bravetti e Santamaria, battono di misura il Messina allo stadio Cibali, riscattando la sconfitta riportata una settimana prima in quel di Taranto. Un derby siciliano sostanzialmente equilibrato, deciso nelle battute iniziali dal gol dell’attaccante lombardo Mauro Bicicli, il quale ai piedi dell’Etna mise complessivamente a segno 8 reti. Scomparve per un tumore al fegato nel 2001, all’età di 66 anni. Nella stagione 1956-1957 il Catania disputò l’undicesimo campionato di Serie B della sua storia, con 42 punti si piazzò al quarto posto.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
REPORT MEDICO: Raimo, escluso intervento chirurgico
Articolo successivo
STAMPA LOCALE – Gagliano: “Catania mai così determinato. Squadra ha dimostrato finora di essere calibrata per un certo tipo di campionato”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency