ACCADDE OGGI: 21 ottobre 1956, al Catania basta un gol di Bicicli per stendere il Messina

21 ottobre 1956. Vittoria del Catania presieduto da Agatino Pesce e allenato da Ernesto Matteo Poggi detto “Gipo”, tecnico con una lunga carriera di calciatore vissuta a Genova ed alla sua prima esperienza lontano dalla lanterna. I rossazzurri, con una rosa completamente ribaltata a seguito dell’addio di gente come Klein (135 presenze e 47 reti), Quoiani, Bassetti, Ghiandi, il portiere Bardelli, i difensori Boniardi, Bravetti e Santamaria, battono di misura il Messina allo stadio Cibali, riscattando la sconfitta riportata una settimana prima in quel di Taranto. Un derby siciliano sostanzialmente equilibrato, deciso nelle battute iniziali dal gol dell’attaccante lombardo Mauro Bicicli, il quale ai piedi dell’Etna mise complessivamente a segno 8 reti. Scomparve per un tumore al fegato nel 2001, all’età di 66 anni. Nella stagione 1956-1957 il Catania disputò l’undicesimo campionato di Serie B della sua storia, con 42 punti si piazzò al quarto posto.

