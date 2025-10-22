ACCADDE OGGI: 22 ottobre 2011, Catania mai domo. Fermata la Fiorentina al “Franchi”

22 ottobre 2011. Un Catania mai domo. Lo aveva dimostrato nel precedente turno contro l’Inter, lo ha confermato nella trasferta del “Franchi”. E la sconfitta, maturata fino all’83’, appariva in effetti decisamente immeritata per quanto fatto vedere in campo dagli uomini di Vincenzo Montella, a tratti meglio organizzati e più propositivi di una Fiorentina che ha affidato alle folate dei singoli, Jovetic su tutti, e in parte Cerci, le manovre più pericolose.

La squadra del compianto Sinisa Mihajlovic, ex di turno, ha faticato per trovare la quadratura del cerchio. Attacco viola affidato allo spuntato Silva le cui lacune sono state colmate dal genio di Jovetic in grado, da solo, di mettere in apprensione l’intera retroguardia rossazzurra e capace di affondare il colpo appena liberatosi dalla stretta marcatura. La squadra di Montella, con Maxi Lopez preferito a Bergessio, ha saputo riorganizzarsi strappando il pari.

Al 20’ Fiorentina in vantaggio proprio con Jovetic. Qualche minuto prima dell’intervallo il Catania perviene al pareggio con Delvecchio. Nel corso della ripresa ancora Jovetic entra nel tabellino dei marcatori. Reazione catanese affidata a Maxi Lopez che, al minuto 84, ci crede e deposita la palla in fondo al sacco per il definitivo e giusto 2-2. Organizzazione e bel gioco, ingredienti fondamentali messi in campo dai rossazzurri che portano a casa il quarto risultato utile consecutivo. Strameritato.

VIDEO: Fiorentina-Catania, gli highlights

IL TABELLINO DELLA PARTITA

FIORENTINA(4-3-3) – Boruc; Pasqual, Gamberini, Natali, De Silvestri; Montolivo, Behrami, Munari (61’Vargas); Cerci (73’Romulo), Santiago Silva (84’Gilardino), Jovetic. A disposizione: Neto, Nastasic, Kharja, Lazzari. Allenatore: Sinisa Mihajlovic

CATANIA (5-3-2) – Andujar; Marchese (73’Lanzafame), Spolli, Legrottaglie, Bellusci, Izco; Lodi, Almiron (80’Barrientos), Delvecchio; Catellani (64’Bergessio), Maxi Lopez. A disposizione: Campagnolo, Paglialunga, Sciacca, Ricchiuti. Allenatore: Vincenzo Montella

Arbitro: Giannoccaro di Lecce

Marcatori: 20′ e 62′ Jovetic (F), 42′ Delvecchio(C), 84′ Lopez(C)

Espulsi: 87′ Mihajlovic (all. Fiorentina) per proteste

Ammoniti: Montolivo (F), Spolli (C)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***