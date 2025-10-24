venerdì, 24 Ottobre 2025
ACCADDE OGGI: 24 ottobre 1954, primo storico confronto del Catania con la Juventus

Spulciando il libro dei ricordi della lunga storia rossazzurra, torniamo indietro nel tempo fino al 24 ottobre 1954. Primo anno di Serie A per il Catania e primo confronto assoluto con una delle più grandi squadre del calcio italiano, la Juventus. Etnei di scena a Torino. I ragazzi allenati da Piero Andreoli riuscirono a portare a casa un risultato positivo al cospetto della formazione di Aldo Olivieri.

Grinta, determinazione, coraggio. Con queste armi il Catania affrontò la Vecchia Signora. Fu proprio il Catania a passare in vantaggio con la realizzazione dell’ala tedesca Karl-Heinz Spikofski al 32′. I padroni di casa, tuttavia, risposero al minuto 53 entrando nel tabellino dei marcatori con l’attaccante danese Helge Christian Bronée. A fine stagione la Juve concluse il campionato al settimo posto, Catania dodicesimo ma retrocesso d’ufficio in B a causa di un illecito sportivo che coinvolse anche l’Udinese, seconda classificata sul campo.

