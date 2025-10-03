venerdì, 3 Ottobre 2025
ACCADDE OGGI: 3 ottobre 1948, vittoria Catania all’esordio. Fu l’annata del ritorno in Serie B

Catania vittorioso contro il Potenza allo stadio Cibali, per il quale la società etnea ottenne dal Comune la gestione in concessione dell’impianto. Era il 3 ottobre 1948, esordio in Serie C per i rossazzurri allenati da Giovanni Degni, ben noto alle pendici dell’Etna per essere stato nell’ante-guerra sia calciatore che tecnico del Catania. 2-0 il risultato finale con reti siglate dal centrocampista Giuseppe Gaggiotti (52′) e dall’attaccante Bruno Porcelli (61′).

La squadra del Presidente Ing. Giuseppe Barreca iniziò nel migliore dei modi una stagione irta di ostacoli che si concluse con il piazzamento finale al primo posto ma a parità di punteggio con l’Avellino. Seconda posizione sul campo, perchè l’Avellino vinse di misura lo spareggio di Milano. Tuttavia il club biancoverde venne successivamente declassato in fondo alla classifica per illecito sportivo nella partita Avellino-Stabia. Al termine del campionato gli etnei risalirono pertanto in Serie B, ritrovando la cadetteria a distanza di nove anni.

