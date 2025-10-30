giovedì, 30 Ottobre 2025
HomeCatania NewsAccadde oggiACCADDE OGGI: 30 ottobre 1938, pronto riscatto del Catania. A fine stagione...
Accadde oggiAmarcordCalcio CataniaLega ProPrimo Piano

ACCADDE OGGI: 30 ottobre 1938, pronto riscatto del Catania. A fine stagione fu Serie B

Redazione
By Redazione
0
3126
foto Mimmo Rapisarda

Sfogliamo il libro dei ricordi del Catania tornando di molto indietro nel tempo, precisamente al 30 ottobre 1938 quando la società etnea assunse la denominazione di Associazione Fascista Calcio Catania. Allora la squadra allenata da Giovanni Degni, reduce dalla sconfitta di misura a Palmi, in Serie C, si rialzò prontamente al “Cibali”, un anno dopo l’inaugurazione dello storico impianto sportivo catanese. Vittoria per 2-0 al cospetto del Lecce.

Gara molto equilibrata, risolta nel corso della ripresa dai gol recanti la firma degli attaccanti Enzo Bellini (67′) e Carlo Ravizzoli (74′). Il Catania iniziò la serie di nove risultati utili consecutivi e concluse il campionato in testa alla classifica del girone H composto da 12 squadre, vincendolo con 36 punti. Nettamente staccate Siracusa con 28 punti e Messina con 27. Dopo quaranta giorni di attesa partì il girone finale a quattro (avversarie Macerata, MATER e Molinella). Lo vinse il Catania con 7 punti, venendo promosso in Serie B insieme al Molinella. Bellini terminò l’annata con 12 realizzazioni rivelandosi il miglior marcatore stagionale del Catania.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
STAMPA NAZIONALE – TuttoC: “Focus sul Girone C, la spinta del pubblico incide ancora in modo determinante”
Articolo successivo
CASERTANA-CATANIA: dove seguire la partita in tv e streaming
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency