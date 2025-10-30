ACCADDE OGGI: 30 ottobre 1938, pronto riscatto del Catania. A fine stagione fu Serie B

Sfogliamo il libro dei ricordi del Catania tornando di molto indietro nel tempo, precisamente al 30 ottobre 1938 quando la società etnea assunse la denominazione di Associazione Fascista Calcio Catania. Allora la squadra allenata da Giovanni Degni, reduce dalla sconfitta di misura a Palmi, in Serie C, si rialzò prontamente al “Cibali”, un anno dopo l’inaugurazione dello storico impianto sportivo catanese. Vittoria per 2-0 al cospetto del Lecce.

Gara molto equilibrata, risolta nel corso della ripresa dai gol recanti la firma degli attaccanti Enzo Bellini (67′) e Carlo Ravizzoli (74′). Il Catania iniziò la serie di nove risultati utili consecutivi e concluse il campionato in testa alla classifica del girone H composto da 12 squadre, vincendolo con 36 punti. Nettamente staccate Siracusa con 28 punti e Messina con 27. Dopo quaranta giorni di attesa partì il girone finale a quattro (avversarie Macerata, MATER e Molinella). Lo vinse il Catania con 7 punti, venendo promosso in Serie B insieme al Molinella. Bellini terminò l’annata con 12 realizzazioni rivelandosi il miglior marcatore stagionale del Catania.

