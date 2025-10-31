ACCADDE OGGI: 31 ottobre 2007, un golazo di Vargas fa felice il Catania a Siena

31 ottobre 2007, campionato di Serie A. Rossazzurri reduci da una serie di cinque risultati utili consecutivi, bianconeri alla ricerca di una vittoria che manca da poco meno di un mese. Viene fuori un confronto che vede il Siena fare la partita recriminando per le tante opportunità sprecate, il Catania che fatica ma riesce a strappare un buon pari in extremis.

Al 38’ Maccarone sbaglia la più facile delle occasioni, facendosi parare da Polito (grande protagonista dell’incontro) un rigore che Locatelli si era procurato dopo un grande slalom fra due avversari, falciato da Stovini in copertura. Nella ripresa il Siena, al 3’, scaglia un bolide di Codrea che si stampa sulla traversa. I padroni di casa continuano a spingere fino a trovare la via del gol, al minuto 34, con il neo entrato De Ceglie, trafiggendo in diagonale Polito dal vertice sinistro dell’area di rigore.

Il Siena prova a controllare senza scoprirsi. I bianconeri hanno la partita in pugno, ma il Catania pur non disputando una brillante prestazione ci crede e al 43’ Vargas, da circa 25 metri, piazza un diagonale teso e basso su cui Eleftheropoulos non può nulla. Splendida realizzazione, tiro millimetrico sul quale l’estremo difensore senese non può che arrendersi. A nulla vale il forcing finale del Siena. E’ il gol del definitivo 1-1 allo stadio “Franchi”.

VIDEO: il gran gol di Vargas

TABELLINO PARTITA

SIENA: Eleftheropoulos, Bertotto (32′ st Alberto), Portanova, Loria, Grimi, Vergassola, Codrea (32′ st De Ceglie), Galloppa, Locatelli, Corvia (17′ st Bucchi), Maccarone. In panchina: Manninger, Rossettini, Jarolim, Chiesa. Allenatore: Mandorlini



CATANIA: Polito, Silvestri, Sottil, Stovini, Vargas, Izco (7′ st Edusei), Sabato (7′ st Tedesco), Baiocco 6, Biagianti (1′ st Morimoto), Martinez, Spinesi.

In panchina: Bizzarri, Gazzola, Colucci. Allenatore: Baldini

ARBITRO: Romeo di Verona

RETI: 34′ st De Ceglie, 43′ st Vargas.

NOTE: Ammoniti: Silvestri, Stovini, Codrea e Morimoto per gioco scorretto, Vargas per proteste.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***