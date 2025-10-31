venerdì, 31 Ottobre 2025
HomeCatania NewsAccadde oggiACCADDE OGGI: 31 ottobre 2007, un golazo di Vargas fa felice il...
Accadde oggiEx RossoazzurriAmarcordCalcio CataniaMultimediaVideoPrimo PianoSerie A

ACCADDE OGGI: 31 ottobre 2007, un golazo di Vargas fa felice il Catania a Siena

Redazione
By Redazione
0
2096

31 ottobre 2007, campionato di Serie A. Rossazzurri reduci da una serie di cinque risultati utili consecutivi, bianconeri alla ricerca di una vittoria che manca da poco meno di un mese. Viene fuori un confronto che vede il Siena fare la partita recriminando per le tante opportunità sprecate, il Catania che fatica ma riesce a strappare un buon pari in extremis.

Al 38’ Maccarone sbaglia la più facile delle occasioni, facendosi parare da Polito (grande protagonista dell’incontro) un rigore che Locatelli si era procurato dopo un grande slalom fra due avversari, falciato da Stovini in copertura. Nella ripresa il Siena, al 3’, scaglia un bolide di Codrea che si stampa sulla traversa. I padroni di casa continuano a spingere fino a trovare la via del gol, al minuto 34, con il neo entrato De Ceglie, trafiggendo in diagonale Polito dal vertice sinistro dell’area di rigore.

Il Siena prova a controllare senza scoprirsi. I bianconeri hanno la partita in pugno, ma il Catania pur non disputando una brillante prestazione ci crede e al 43’ Vargas, da circa 25 metri, piazza un diagonale teso e basso su cui Eleftheropoulos non può nulla. Splendida realizzazione, tiro millimetrico sul quale l’estremo difensore senese non può che arrendersi. A nulla vale il forcing finale del Siena. E’ il gol del definitivo 1-1 allo stadio “Franchi”.

VIDEO: il gran gol di Vargas

TABELLINO PARTITA

SIENA: Eleftheropoulos, Bertotto (32′ st Alberto), Portanova, Loria, Grimi, Vergassola, Codrea (32′ st De Ceglie), Galloppa, Locatelli, Corvia (17′ st Bucchi), Maccarone. In panchina: Manninger, Rossettini, Jarolim, Chiesa. Allenatore: Mandorlini

CATANIA: Polito, Silvestri, Sottil, Stovini, Vargas, Izco (7′ st Edusei), Sabato (7′ st Tedesco), Baiocco 6, Biagianti (1′ st Morimoto), Martinez, Spinesi.
In panchina: Bizzarri, Gazzola, Colucci. Allenatore: Baldini

ARBITRO: Romeo di Verona

RETI: 34′ st De Ceglie, 43′ st Vargas.

NOTE: Ammoniti: Silvestri, Stovini, Codrea e Morimoto per gioco scorretto, Vargas per proteste.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Torre del Grifo, il Catania ha già stilato un programma di azione”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency