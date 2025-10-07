ACCADDE OGGI: 7 ottobre 2012, Gomez e Bergessio lanciano il Catania

7 ottobre 2012, campionato di Serie A. Successo del Catania ai danni del Parma, decimo punto su 12 disponibili conquistati dagli etnei tra le mura amiche. Un fortino importante che regala ai rossazzurri le zone alte della classifica. 2-0 e vittoria meritata per gli uomini di Rolando Maran che aprono le marcature dopo soli 2′ grazie ad Alejandro Gomez.

Il secondo tempo è sicuramente più avvincente e piacevole da seguire. Soprattutto perché il Catania capisce che un gol di vantaggio potrebbe non bastare. Poco prima del cartellino rosso a Benalouane, Almiron delizia il pubblico del “Massimino” con un tiro in porta da metà campo. Mirante rientra e si salva con un tuffo in corner. Bergessio chiude i conti dopo un bellissimo scambio sulla corsia di destra tra Lodi e Izco, la penetrazione di quest’ultimo in area che serve Bergessio, il quale devia facilmente in rete. Sterile reazione del Parma, Catania che corre pochi rischi portando a casa la vittoria.

VIDEO: gli highlights della partita

TABELLINO PARTITA

Catania (4-3-3): Andujar; Alvarez, Legrottaglie, Bellusci, Marchese; Izco, Lodi, Almiron (44′ st Ricchiuti); Barrientos (29′ st Biagianti), Bergessio, Gomez (43′ st Castro). A disp. Frison, Messina, Rolin, Salifu, Morimoto, Doukara. All. Maran

Parma (3-5-2): Mirante; Benaluoane, Paletta, Lucarelli; Biabiany, Parolo (32′ st Zaccardo), Valdes, Galloppa, Gobbi; Belfodil (18′ st Pabon), Amauri. A disp. Pavarini, Bajza, Mac Eachen, Fideleff, Morrone, Acquah, Musacci, Rosi, Marchionni, Ninis, Sansone. All. Donadoni

Arbitro: Calvarese.

Reti: 2′ pt Gomez, 35′ st Bergessio.

Ammoniti: Biagianti, Lucarelli, Biabiany, Parolo, Galloppa, Benalouane, Mirante.

Espulsi: Benaluoane

