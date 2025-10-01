Adesso servono i leader: il gruppo deve reagire

Quattro partite senza vittorie non sono un dettaglio. Dopo appena sette giornate, il bilancio del Catania non è certo quello che ci si attendeva da una squadra costruita con l’ambizione dichiarata di vincere il campionato. Le aspettative della piazza e gli obiettivi della società non lasciano margini: serve una svolta immediata.

In momenti come questi, tocca ai leader del gruppo farsi sentire. La fascia al braccio di Di Tacchio non è solo un simbolo: il capitano deve ora trascinare i compagni con l’esempio, dentro e fuori dal campo, chiamando tutti a uno sforzo in più. Al suo fianco il vice, Di Gennaro, che con la sua esperienza e la sua solidità può rappresentare un punto di riferimento prezioso. E non va dimenticato Dini, che a Cerignola ha blindato il risultato con parate decisive e che, insieme al peso delle prestazioni, può dare fiducia e sicurezza al resto della squadra.

La responsabilità non è di pochi, ma di tutti. Non basta affidarsi solo a chi ha più carisma: l’intero gruppo deve fare quadrato e capire che il momento va superato con unità di intenti. Le qualità individuali non mancano, ma senza spirito collettivo ogni ambizione rischia di svanire.

La Serie C non aspetta e non perdona, ormai lo sappiamo: se il Catania vuole davvero essere protagonista, deve ritrovare subito compattezza, fame e concentrazione. Dai leader deve partire la spinta, ma lo sforzo dev’essere corale. Solo tutti insieme si può trasformare questa fase di difficoltà in un trampolino di rilancio verso l’obiettivo che non può non essere centrato.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***