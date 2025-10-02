AIC: titolo di capocannoniere, premiati Cicerelli e Caturano

Danilo Coppola e Marco Piccinni, in rappresentanza dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC), hanno consegnato i premi di capocannoniere a Salvatore Caturano ed Emmanuelle Cicerelli, con riferimento alla scorsa stagione rispettivamente nel girone C e B di Serie C con la maglia del Potenza e della Ternana.

“Grazie mille all’Aic per questo meraviglioso premio. Grazie per la collaborazione ed il fatto che ogni anno l’associazione ci dà la possibilità di conoscere meglio il calcio. Non vedevo l’ora di ricevere il premio, grazie ancora. E’ motivo d’orgoglio, ti fa sentire davvero orgoglioso di quello che hai fatto ed è stato possibile grazie al contributo dei miei compagni di squadra e di tutto un contorno che permette di ricevere premi del genere. Sono molto felice e orgoglioso”, le parole di Caturano.

Cicerelli aggiunge: “Grazie. E’ un piacere, sono onorato di ricevere questo tipo di riconoscimento. Anch’io rivolgo un ringraziamento particolare all’AIC che ogni anno ci segue e ci tutela in ogni modo. E’ un premio al lavoro quotidiano, nel contesto di una stagione molto lunga dove il contributo lo mettono tutti, poi i singoli ogni anno possono essere diversi. Conserverò un bel ricordo. Il ringraziamento va anche a chi ha permesso il raggiungimento di questo premio, quindi a tutti i ragazzi e componenti dello staff che sono stati con me l’anno scorso”.

