ALOI: riecco l’ex Ternana, il centrocampo ritrova un prezioso tassello

Quarto gettone di presenza in casacca rossazzurra per Salvatore Aloi. C’era attesa per rivedere il centrocampista calabrese classe 1996. Nelle prime tre giornate di campionato aveva impresso in modo tangibile il proprio marchio in mezzo al campo. Contro il Monopoli è arrivata anche la ciliegina sulla torta: l’ingresso nel tabellino dei marcatori, firmando il suo primo gol con la maglia del Catania. Era il 6 settembre scorso. Poi, un problema di natura muscolare lo ha costretto a dare forfait in occasione della trasferta di Cosenza. Un grosso imprevisto per il Catania, ritrovatosi a giocare in Calabria senza uno degli uomini di maggior peso a centrocampo, reparto in quel momento piuttosto carente dal punto di vista numerico. Ed infatti Toscano ha dovuto adattare Jimenez collocando in panchina Di Tacchio, al rientro dall’infermeria, inoltre mancava lo squalificato Quaini.

Situazione di piena emergenza e, non a caso, i rossazzurri hanno fatto parecchio fatica al “San Vito-Marulla”. Oggi invece lo scenario è ben diverso. L’infermeria in casa Catania è quasi del tutto svuotata, Toscano può scegliere tra vari interpreti. E spicca proprio il ritorno sul rettangolo verde di Aloi, domenica, in occasione del big match con la Salernitana. Poco più di un mese dopo, riecco l’ex Ternana rendersi protagonista nel corso del secondo tempo prendendo il posto di Quaini. Più di mezz’ora per consentirgli di mettere benzina nella gambe ed offrire subito un contributo valido alla causa rossazzurra. Una nota lieta, certamente, il rientro di un tassello fondamentale nell’economia del gioco di Toscano per qualità, esperienza e caratteristiche funzionali nel contesto rossazzurro.

