domenica, 26 Ottobre 2025
HomeIntervisteAUTERI (all. Benevento) a Telecolor: "C'era rigore per noi, il campionato è...
IntervisteLega ProPrimo Piano

AUTERI (all. Benevento) a Telecolor: “C’era rigore per noi, il campionato è lungo. L’ambiente dà una grande spinta emotiva”

Gianluca Virgillito
By Gianluca Virgillito
0
782

L’allenatore del Benevento, Gaetano Auteri, commenta la sconfitta dei suoi al Massimino ai microfoni di Telecolor: “Il Catania è partito forte, l’ambiente carica con una grande spinta emotiva. Poi noi abbiamo cominciamo a spingere, abbiamo alzato il baricentro. L’episodio del rigore è stato determinante. Nella ripresa abbiamo cambiato assetto. C’è stato un episodio anche nel secondo tempo, un fallo sul nostro calciatore che secondo me c’era e quindi un rigore per noi che ci stava. Il campionato è lungo, ci sarà da battagliare fino alla fine. Questo è un girone difficile. Affrontare le medio-piccole non è facile, oltre agli scontri diretti. Noi siamo stati risoluti, la squadra mi è piaciuta. Non ho niente da rimproverare alla mia squadra, forse negli episodi potevamo gestire meglio. Per certe cose bisogna chiedere al quarto uomo, gli ho chiesto delle cose ma non mi ha risposto”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
PAGELLE DI REPARTO: Casasola indomabile, Cicerelli ancora in gol. Tripudio rossazzurro
Articolo successivo
TOSCANO a Telecolor: “Restiamo concentrati, non abbiamo tempo per festeggiare. Complimenti ai ragazzi”
Gianluca Virgillito
Gianluca Virgillito

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

DALLA SALA STAMPA – Toscano: “Squadra continua a crescere. Costanza e resistenza mentale se vuoi rimanere lassù, vietato mollare”

Redazione - 0
Le parole dell'allenatore rossazzurro Domenico Toscano in sala stampa, a commento della vittoriosa prestazione contro il Benevento. Ecco quanto evidenziato: "Bisogna essere contenti della crescita...

CATANIA-BENEVENTO (Video): gli highlights della sfida

CICERELLI a Telecolor: “Sono felice, remiamo tutti dalla stessa parte”

CATANIA-BENEVENTO: vota il migliore rossazzurro in campo

TOSCANO a Telecolor: “Restiamo concentrati, non abbiamo tempo per festeggiare. Complimenti ai ragazzi”

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency