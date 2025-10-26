AUTERI (all. Benevento) a Telecolor: “C’era rigore per noi, il campionato è lungo. L’ambiente dà una grande spinta emotiva”

L’allenatore del Benevento, Gaetano Auteri, commenta la sconfitta dei suoi al Massimino ai microfoni di Telecolor: “Il Catania è partito forte, l’ambiente carica con una grande spinta emotiva. Poi noi abbiamo cominciamo a spingere, abbiamo alzato il baricentro. L’episodio del rigore è stato determinante. Nella ripresa abbiamo cambiato assetto. C’è stato un episodio anche nel secondo tempo, un fallo sul nostro calciatore che secondo me c’era e quindi un rigore per noi che ci stava. Il campionato è lungo, ci sarà da battagliare fino alla fine. Questo è un girone difficile. Affrontare le medio-piccole non è facile, oltre agli scontri diretti. Noi siamo stati risoluti, la squadra mi è piaciuta. Non ho niente da rimproverare alla mia squadra, forse negli episodi potevamo gestire meglio. Per certe cose bisogna chiedere al quarto uomo, gli ho chiesto delle cose ma non mi ha risposto”.

