AUTERI (all. Benevento): “Piccoli dettagli saranno decisivi. Sappiamo le caratteristiche del Catania, noi in campo con la nostra identità. Faremo un’ottima gara”

Conferenza stampa di mister Gaetano Auteri, allenatore del Benevento, in vista della trasferta di Catania. Il tecnico giallorosso analizza i temi legati al prossimo impegno, parlando dell’importanza del match in un contesto d’alta classifica. Queste le parole di Auteri evidenziate:

“Che effetto fa giocare in uno stadio di 20mila spettatori? Personalmente ci si abitua a quel tipo di palcoscenico. Ma anche tanti giocatori sono abituati, all’interno del nostro gruppo abbiamo giocatori che hanno maturato tante presenze in partite importanti, a volte decisive. Prevale in questi casi l’aspetto professionale, la lucidità, il concentrarsi sulle situazioni di campo. E’ chiaro che Catania è un bel palcoscenico, stimolante, anche chi è meno abituato vuole vivere l’ambiente etneo come sfida”.

“I nostri allenamenti sono sempre di ottimo livello perchè c’è grande partecipazione, lavoriamo con sintonia. Questo è un gruppo ottimo. Il Catania ha delle caratteristiche particolari, non ha un atteggiamento che tende a dominare le partite ma è molto compatto, lo dicono anche i dati statistici al di là del fatto che ha preso pochi gol, di cui 4 in una sola partita (Cosenza), mentre a Cerignola non ha subìto reti ma affrontando un avversario che ha avuto diverse possibilità per andare a segno. Hanno una valenza questi risultati. Le squadre di Toscano sono sempre toste, compatte, aggressive, di categoria. Loro vengono da un percorso di lavoro di un anno, hanno migliorato di molto la caratura tecnica complessiva, basti pensare che davanti in questo momento giocano Cicerelli, Forte, Lunetta. Hanno anche giocatori come D’Ausilio, Caturano, Jimenez. Squadra strutturata, forte, esperta ma noi non siamo da meno. In teoria ciò che facciamo noi in campo è leggermente diverso da quello che fanno loro, ma ogni squadra ha le sue peculiarità”.

“All’interno delle squadre ci sono sempre giocatori che per ruolo e struttura sanno essere decisvi. Di sicuro partite come queste sono equilibrate. Noi dobbiamo giocare la nostra partita, fatta di criteri e principi nostri. Abbiamo messo a fuoco le loro caratteristiche di squadra fisica, bisognerà stare attenti anche sulle palle inattive. Ma queste cose le penserà anche Toscano. Non ci sono grandi differenze. Dovremo stare attenti ai piccoli particolari, perchè questi decideranno la gara. L’anno scorso ad esempio abbiamo perso a Catania dopo non aver giocato un buon primo tempo ma disputando un’ottima ripresa, avremmo potuto pareggiarla. Io vorrei sempre essere dominante come allenatore, ma ci sono situazioni in cui devi essere compatto, andare sotto palla, non concedere centimetri all’avversario perchè esistono momenti in cui si soffre”.

“Ricordi particolari di Catania? A Catania iniziai la carriera di allenatore (Atletico Catania, ndr) non appena smisi di giocare a calcio ma non conservo nessun ricordo particolare. Conosco l’ambiente perchè sono di quelle zone. Certamente Catania è molto passionale. E’ una sfida importante, anche se non decisiva. Diverse squadre sono raccolte in pochi punti. Questa gara non esprime giudizi definitivi. E’ un test del momento per misurare la forza di queste due squadre. Poi durante il campionato tante cose possono cambiare. I confronti diretti sono importanti ma conta moltissimo anche quando affronti formazioni in lotta per altri obiettivi“.

“Noi fuori casa abbiamo un percorso non sempre perfettissimo, non alla luce delle prestazioni ma a causa di piccoli errori di lettura che non possiamo permetterci. Ci abbiamo lavorato. A Catania sarà una gara differente da altre, così come le successive saranno diverse. Giocheremo con la nostra identità. Sono certo che faremo un’ottima partita perchè stiamo bene, abbiamo voglia di confrontarci. L’aspetto ambientale conta, ma molto meno quando sei in campo dove ti concentri sugli sviluppi che la gara ti deve far intraprendere”.

“Chi l’ha detto che il Catania giocherà con il 3-4-2-1 e noi con il 3-4-3? Si confronteranno due squadre forti che hanno caratteristiche simili e allo stesso tempo diverse. I rossazzurri cercano di giocare un certo tipo di calcio, noi non ci sottraiamo al loro tipo di calcio perchè andiamo a cercare un calcio nel non possesso di contatto, intenso, fatto di aggressività. Dovremo essere compatti e interpretare momenti diversi della partita ma la nostra proposta di gioco sul piano delle idee e della mentalità ci sarà sempre. Queste gare si preparano da sole, l’allenatore non ha bisogno più di tanto di creare stimoli particolari. Arriviamo alla sfida consapevoli di stare bene anche fisicamente”.

