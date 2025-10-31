BEFFA FINALE: il Catania torna da Caserta con un punto

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

I rossazzurri accarezzano soltanto la quinta vittoria di fila. Il colpo da tre punti a Caserta sfuma proprio nelle battute finali dell’incontro. Gara sofferta, difficile, giocata a viso aperto e con intensità da entrambe le squadre. La Casertana la mette principalmente sul piano dell’agonismo e della dinamicità. Il Catania si cala nella realtà di una partita “sporca”, dai contenuti agonistici elevati, non riuscendo però a far prevalere il maggior tasso tecnico al cospetto di un avversario di buon livello, su un campo difficile da espugnare.

Un vero peccato che la vittoria non sia arrivata, perchè per ben due volte il Catania si era portato in vantaggio mettendosi l’incontro su binari favorevoli. Dall’altra parte, però, ha trovato una squadra reattiva che non si è disunita nei momenti di difficoltà. Ad esempio quando, al minuto 27, Di Tacchio ha sbloccato il risultato lasciando partire un missile da fuori area con De Lucia rimasto immobile nella circostanza. La reazione della Casertana è stata subito veemente, rabbiosa. Prima il gol di Vano annulato per una presunta posizione di fuorigioco nella dinamica dell’azione, poi il pari siglato da Proia sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nella ripresa Toscano si gioca le carte Corbari e D’Ausilio, sostituendo Quaini e Lunetta. Forze fresche ma rossazzurri che soffrono la pressione, il ritmo e l’aggressività dei falchetti. Pallino del gioco in mano alla formazione di Coppitelli che spinge con maggiore continuità e crea alcune occasioni per andare a segno con Proia e Oukhadda. Catania meno brillante nel secondo tempo, attaccanti ben controllati dalla retroguardia campana. Toscano, allora, mette dentro Rolfini e Caturano per provare a cambiare l’inerzia della partita. Doppia sostituzione che produce effetti positivi, attaccando meglio e con più convinzione la profondità.

Al 74′ è proprio il Catania a ritrovare la via della rete con assist pregevole di Caturano a beneficio di Donnarumma, il laterale sinistro ex Cesena fa esplodere il destro che s’insacca alle spalle di De Lucia. Momento importante del match. Pochi minuti più tardi, il Catania chiede il penalty: la revisione al FVS, però, evidenzia il fuorigioco di Rolfini poco prima del contatto in area. Finale incandescente. Ierardi, non al meglio e subentrato all’infortunato Pieraccini dalla panchina, commette un fallo assolutamente ingenuo rimediando il cartellino rosso diretto. Episodio determinante, perchè costringe il Catania a giocare in inferiorità numerica gli ultimi istanti della partita.

Ne approfitta la Casertana che spinge a pieno organico. Dini prova a tenere a galla gli etnei con un’ottima respinta sulla conclusione di Kallon. Idem Donnarumma, autore di uno straordinario anticipo su Vano che era pronto ad insaccare da due passi. Allo scadere dei minuti di recupero, però, si materializza il definitivo 2-2: palla in area di rigore, D’Ausilio nel tentativo di spazzare via colpisce il piede dell’avversario e l’arbitro non ha dubbi nel concedere il calcio di rigore, decisione confermata anche in sede di FVS. Liotti dal dischetto non sbaglia. Vittoria sfumata e pareggio beffardo per i rossazzurri, che comunque centrano l’ottavo risultato utile consecutivo.

