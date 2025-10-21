BENEVENTO, Saio e Della Morte: “Un privilegio giocare a Catania. Andremo lì con tutta la serenità del mondo, consapevoli della nostra forza”

Pietro Saio, difensore del Benevento, ai microfoni di OttoChannel si proietta subito verso la trasferta di Catania dopo la vittoria ai danni del Potenza. Queste le parole evidenziate: “Le squadre con il passare del tempo ci studiano, raramente troveremo partite facili. Il mister ci chiede di pressare molto alti, spesso giochiamo nella metà campo avversaria, questo permette ai nostri centrocampisti di pulire palla e farla arrivare agli attaccanti per andare in gol. Poi ci sta soffrire in gara, metterti un attimo dietro e lasciare il pallino del gioco. L’importante è rimanere uniti e compatti. Siamo in vetta? Vivere il campionato da protagonisti è sempre bellissimo. Dobbiamo stare tranquilli perchè siamo consapevoli di essere una grande squadra. Lavoriamo ogni giorno con un gruppo di ragazzi fantastici, abbiamo uno spogliatoio clamoroso. Andremo con tutta la serenità del mondo a giocare la partita di Catania. Sarà uno spettacolo, un privilegio scendere in campo. Troveremo un pubblico importante, sappiamo di affrontare una grande squadra. Noi cercheremo di giocarcela al massimo, la prepareremo come abbiamo sempre fatto”.

Riportiamo anche le dichiarazioni di Matteo Della Morte, uno dei più talentuosi calciatori del Benevento: “Quando giochiamo in casa per noi è un fattore determinante. Abbiamo disputato un’altra grande partita incassando un risultato molto importante. Qui ci sono tanti giocatori forti ma c’è una competizione sana, siamo tutti ragazzi che ci vogliamo bene. Si è creato un bel bruppo. Finora abbiamo giocato diverse gare di livello, il difficile è tenere questo ritmo, non calare l’attenzione, non abbassare la guardia perchè il campionato è davvero difficile ma siamo consapevoli della nostra forza e che possiamo fare cose importanti tutti insieme. A Catania sarà un match bello, queste sono le partite belle da giocare davanti a 20mila persone, in uno scontro diretto, ma siamo pronti. Dobbiamo affrontare la settimana come sempre. E’ pur sempre una gara di calcio, dobbiamo andare lì consapevoli della nostra forza e sono sicuro che faremo una grande partita”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***