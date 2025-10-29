BIANCHETTI: “Catania, Toscano bada al sodo. Vincere a Caserta per dare un segnale ulteriore”

Una ventina d’anni trascorsi in rossazzurro da allenatore delle giovanili fino alla prima squadra in Serie C1 per Salvatore Bianchetti, ospite della trasmissione sportiva ‘Sala Stampa’, su Rei Tv. Queste le sue considerazioni sul Catania:

“L’arma vincente del Catania di quest’anno è la filosofia del tecnico. Questi sono tornei in cui se io riesco a costruire una squadra che sappia difendere bene è difficile prendere reti, poi ho le mezzepunte e gli attaccanti di cui dispone il Catania e un gol lo faccio sempre. Toscano è un allenatore che bada al sodo, pensa a vincere la partita senza troppi fronzoli. Non c’è un grandissimo gioco, ma questo lo apprezziamo davanti alla tv con squadre importanti. La Serie C è un campionato in cui prevale l’aggressività e non lo spettacolo. Rispetto allo scorso anno Toscano ha una panchina dove chi entra non fa rimpiangere assolutamente chi esce. Ci sono tutti gli ingredienti per poter vincere questo campionato”.

“Delle prime tre classificate, vedo più avanti Catania e Benevento rispetto alla Salernitana. Anche il Benevento è ripartito dallo stesso allenatore, a Catania ha fatto una buona gara nonostante la sconfitta. Senza il rigore di Cicerelli la gara si sarebbe potuta concludere sullo 0-0, mi preoccuperei più del Benevento che della Salernitana anche in termini di personalità”.

“Per il Catania non sarà una partita facile, quella di Caserta. La Casertana ha dimostrato anche nel recente turno di campionato fuori casa con la Salernitana di essere una buona squadra. E’ una partita importante, se la vinci dai un segnale ulteriore. Gara che si preannuncia impegnativa anche per la Salernitana, che va a Latina, affrontando un avversario che ha battuto il Benevento. Nel girone di ritorno il Catania affronterà sia la Salernitana che il Benevento due volte di fila in trasferta? Vedremo il Catania come ci arriverà e con quale classifica. Logicamente i rossazzurri dovranno fare punti. Potrebbe essere anche più semplice giocarle fuori casa, al cospetto di avversari che attaccheranno per cercare di vincere lasciando spazi invitanti al Catania”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***