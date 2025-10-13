lunedì, 13 Ottobre 2025
BREVE: “Catania in crescita sul piano del possesso palla. Grande personalità”

Riportiamo alcune considerazioni su Telecolor di Carlo Breve, allenatore ed opinionista con trascorsi anche da calciatore del Catania dopo il recente 3-0 inflitto dai rossazzurri al Giugliano:

“Il Catania l’ha vinta con grande personalità. Sul piano mentale è entrato in campo con la voglia di ottenere i tre punti, aggredendo subito l’avversario, facendo anche un ottimo possesso palla. E’ migliorato molto sotto questo aspetto. Non ha atteso il Giugliano. Favorito anche da un atteggiamento poco aggressivo dei difensori e dei centrocampisti gialloblu, troppo passivi. Mi è piaciuto l’approccio alla gara, così come ho apprezzato la gestione delle risorse e la capacità del Catania d’imporre il proprio gioco sul campo di una squadra che avrà anche fatto pochi risultati utili, ma tanti pareggi, facendo soffrire la Salernitana che ha vinto solo negli ultimi minuti. Vittoria importante per il Catania. Lunetta? La scorsa stagione faceva fatica sul centro-destra, giocando molto più spesso nel lato opposto, invece adesso sta facendo benissimo giostrando in quella posizione”.

