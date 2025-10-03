BREVE: “Lunetta ragazzo intelligente, Caturano può alzare il livello. Catania, serve anche un piano B”

Riportiamo alcune considerazioni su Telecolor di Carlo Breve, allenatore ed opinionista con trascorsi anche da calciatore del Catania dopo il recente pareggio sul campo dell’Audace Cerignola ed in vista del derby casalingo col Siracusa:

“Caturano è arrivato a Catania avendo giocato pochi spiccioli con il Potenza, dove ha messo a segno anche un gol. Non era al top della condzione fisica, non sappiamo il motivo. Una volta approdato a Catania magari c’era grande voglia di rientrare quanto prima, vista anche l’attesa su di lui, ed ha forzato un attimino il ritorno in campo riportando questi problemi muscolari che comunque non sono stati così gravi, tant’è che domenica sarà a disposizione per l’esordio in rossazzurro. Per adrenalina e voglia di fare, solitamente la prima partita è sempre fatta bene”.

“Gli errori individuali hanno spaventato il collettivo a Cerignola, portando ad avere paura e a non osare più, a non cercare di essere dominanti nel gioco. Secondo me anche questa è una chiave di lettura della partita di Cerignola. Ci sono stati 15 minuti del secondo tempo dove la squadra ha alzato un pò il baricentro, dall’ingresso di Cicerelli, riuscendo a creare anche delle buone situazioni di gioco che hanno portato al gol annullato di Lunetta. Poi c’è stato un nuovo errore in disimpegno e lì la squadra ha abbassato di nuovo i giri del motore“.

“Salernitana e Benevento più forti del Catania? Hanno lo stesso potenziale organico, al di là dell’attuale distacco in classifica, tenendo conto che siamo agli inizi del campionato”.

“Lunetta è un ragazzo intelligente, ha capito perfettamente che il momento del Catania non è tra i più positivi. Tutt’altro. E’ il momento più negativo in questo avvio di stagione e Lunetta sa che bisogna svoltare, ricominciare ad accelerare. Mi sono piaciute le sue affermazioni, anche quando sottolinea che sul piano personale che non gli interessa fare gol ma piuttosto realizzare una buona prestazione per aiutare la squadra. Lunetta è inamovibile secondo me in questo momento, tra gli attaccanti del Catania è quello avente la condizione migliore e non mi aspetto che Toscano lo tiri fuori dall’undici titolare”.

“Caturano e Forte? Forte ha bisogno che la squadra giochi bene per esprimersi e dare degli input importanti in zona realizzativa, Caturano invece è un calciatore che fa giocare bene la squadra. Hanno caratteristiche diverse. Caturano calcia benissimo anche col destro, possiede una tecnica di base superiore, sa uscire fuori dai 16 metri, nei 20-25 diventa un giocatore che sa dialogare, dribblare, creare superiorità numerica. Secondo me può alzare la qualità della squadra“.

“Il Siracusa? Mister Turati verrà a Catania con le sue idee cercando di fare la partita. Pratica un calcio dominante e propositivo, ha una filosofia figlia del lavoro svolto con mister Italiano. Preferisce prendersi dei rischi nonostante abbia preso spesso gol in fotocopia in queste partite”.

“Se Toscano cambierà modulo? Sarà lui a ritenere eventualmente necessario che il Catania giochi in altro modo, soprattutto a gara in corso. Se ci sono le condizioni deve poter cambiare sistema di gioco e avere un piano B per mettere le avversarie in dificoltà. Tutti gli allenatori ce l’hanno e credo anche Toscano. L’anno scorso qualche volta ha forzato, schierando il Catania con un 4-4-2 in determinate situazioni quando ha affiancato Montalto a Inglese”.

