CALCIO IN PROVINCIA: Acireale, Daspo di due anni al presidente

Concluse celermente le indagini, con gli agenti del Commissariato di Acireale che hanno esaminato le riprese video dopo i disordini verificatisi al termine della partita dei granata contro il Messina, valida per il campionato di Serie D e disputata allo stadio “Aci e Galatea” il 25 settembre scorso, culminata con l’aggressione al vice allenatore ospite Giuseppe Savanarola, ex bandiera del club acese. Il quotidiano La Sicilia informa che la Questura di Catania ha emesso un provvedimento Daspo, notificato al presidente dell’Acireale Calcio Giovanni Di Mauro, della durata di due anni. Di Mauro, pertanto, non potrà accedere agli stadi né partecipare a manifestazioni sportive come dirigente presente fisicamente.

