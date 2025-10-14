CALCIO SICILIANO: ACR Messina, ramo sportivo acquistato dal Racing City Group

Il Racing City Group ha ufficialmente acquisito il ramo sportivo dell’Acr Messina. E’ stato l’unico gruppo imprenditoriale ad aver presentato l’offerta alla Curatela entro il termine prestabilito del 13 ottobre. Il Racing City group fa capo a Justin Davis, Morris Pagniello e Global Capital, fondo che finanzia l’operazione.

Secondo quanto riporta il sito corporate, “Racing City Group è leader mondiale nel settore sportivo, che comprende la proprietà di club, le più grandi accademie calcistiche del mondo, la gestione di giocatori e tour calcistici. Il Gruppo collabora con rinomate leggende dello sport come Javier Zanetti, Marco Materazzi, Francesco Totti e molti altri, sfruttando la loro esperienza e influenza per una varietà di iniziative. Queste includono eventi di beneficenza, rappresentanza nelle partite delle leggende, ruoli dirigenziali all’interno di club calcistici, consulenza e molto altro, rendendoci un punto di riferimento per l’eccellenza e l’innovazione nel settore sportivo a livello mondiale”.

Fondata da Morris Pagniello, ex calciatore italo-australiano, “si è affermata come punto di riferimento globale nel settore sportivo. Il portfolio diversificato del gruppo comprende la proprietà di club, alcune delle più grandi accademie calcistiche al mondo, la gestione di giocatori e tour calcistici. Il gruppo ha ampliato la sua presenza globale attraverso alleanze strategiche negli Emirati Arabi Uniti, in Qatar, in Messico, negli Stati Uniti, in Italia, in Spagna, in Australia, in Canada e a Panama, impegnandosi costantemente per migliorare la qualità dello sport in queste regioni”. Tra i soci del Racing City Group figura anche Ross Pelligra, presidente del Catania FC.

