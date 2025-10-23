giovedì, 23 Ottobre 2025
CALCIO SICILIANO – Antonini (Pres. Trapani): “Torre del Grifo, complimenti a Pelligra e al bravissimo Grella. Alla lunga vinceremo anche noi”

foto Catania FC

“Complimenti a Ross e al bravissimo Grella per il risultato importante ottenuto a Catania per la storia sportiva della Città! Un investimento davvero grande, che da certezza allo sport catanese; Tutto il contrario di quello che avviene qua!! Ma riusciremo a vincere alla lunga anche noi!”. Queste le parole sui social di Valerio Antonini, presidente del Trapani Calcio, a commento del primo esito favorevole alla società rossazzurra per l’aggiudicazione del complesso immobiliare Torre del Grifo Village.

