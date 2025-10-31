venerdì, 31 Ottobre 2025
HomeLega ProCalendarioCALENDARIO ROSSAZZURRO: quattro impegni nel mese di Novembre, saranno partite da non...
Catania NewsFocusLega ProCalendarioPrimo Piano

CALENDARIO ROSSAZZURRO: quattro impegni nel mese di Novembre, saranno partite da non sottovalutare

Redazione
By Redazione
0
242
foto Catania FC

Quella di Caserta rappresenta l’ultima tappa rossazzurra di Ottobre. Poi, via agli impegni del mese successivo. Catania che scenderà in campo quattro volte nel pomeriggio (ore 14:30), due delle quali tra le mura amiche e altrettante fuori casa. Ritorno al “Massimino” domenica 9 Novembre per affrontare il Team Altamura allenato da Devis Mangia, tecnico con esperienza anche in Serie A e B. Il sabato successivo, trasferta abbastanza insidiosa contro i rossazzurri del Casarano, tra le principali sorprese di questo campionato. Otto giorno più tardi, squadra di mister Toscano di ritorno al “Massimino” per sfidare il Latina. Infine, sabato 29 Novembre, nuovo confronto esterno per il Catania sul campo dell’AZ Picerno, squadra alla ricerca di punti importanti per risalire la china. Partite da non sottovalutare e da affrontare col piglio giusto.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
TOSCANO: ancora i falchetti sulla sua strada, i precedenti con la Casertana
Articolo successivo
QUI CATANIA: sondaggio chiuso, ecco la formazione scelta dalla maggioranza dei votanti contro la Casertana
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency