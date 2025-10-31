CALENDARIO ROSSAZZURRO: quattro impegni nel mese di Novembre, saranno partite da non sottovalutare

Quella di Caserta rappresenta l’ultima tappa rossazzurra di Ottobre. Poi, via agli impegni del mese successivo. Catania che scenderà in campo quattro volte nel pomeriggio (ore 14:30), due delle quali tra le mura amiche e altrettante fuori casa. Ritorno al “Massimino” domenica 9 Novembre per affrontare il Team Altamura allenato da Devis Mangia, tecnico con esperienza anche in Serie A e B. Il sabato successivo, trasferta abbastanza insidiosa contro i rossazzurri del Casarano, tra le principali sorprese di questo campionato. Otto giorno più tardi, squadra di mister Toscano di ritorno al “Massimino” per sfidare il Latina. Infine, sabato 29 Novembre, nuovo confronto esterno per il Catania sul campo dell’AZ Picerno, squadra alla ricerca di punti importanti per risalire la china. Partite da non sottovalutare e da affrontare col piglio giusto.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***