domenica, 12 Ottobre 2025
CAPOMAGGIO (Salernitana): “A Catania sarà una bella gara ma non decisiva, la prepareremo al meglio”

foto U.S. Salernitana 1919

Autore del gol vittoria della Salernitana a Monopoli, ai microfoni di LiraTV il centrocampista Galo Capomaggio ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato:

“Sono molto contento che il mio gol sia servito soprattutto per raccogliere i tre punti su un campo difficile. Non siamo stati bravissimi a chiudere la partita, perchè c’erano spazi per fare il 2-0, così rischi perchè gli avversari restano vivi e soffri un pò di più, però l’importante è stato non avere preso gol e vincere una gara difficilissima su un terreno di gioco in cui ci siamo adattati perchè non si poteva giocare molto la palla. Siamo subito concentrati in vista della prossima partita a Catania. Sarà una bella gara contro una squadra importante, la giocheremo fuori casa, ci prepareremo al meglio”.

“Non penso sia decisiva perchè siamo ancora agli inizi, dobbiamo affrontarla come tutte le altre cercando di conquistare i tre punti. Il gruppo è la nostra forza perchè siamo tutti ragazzi per bene, sappiamo leggere le partite capendo quando si deve giocare la palla, quando c’è da spingere e stare attenti sulle marcature preventive, giocando anche gare ‘sporche’ come Monopoli. Il mister ci chiede di dare il massimo per vincere sia in casa che fuori, lo stiamo seguendo in tutto e per tutto, vogliamo continuare così”.

