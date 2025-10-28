CARLI (D.S. Benevento): “A Catania gara da 0-0, non ci hanno ‘ammazzati’ e con c’era nessun rigore ma dobbiamo migliorare in trasferta”

Marcello Carli, direttore sportivo del Benevento, ospite della trasmissione ‘OttoGol’, in onda su OttoChannel, torna a parlare dopo la sconfitta rimediata dai giallorossi a Catania:

“È stato un grosso dispiacere. Pensavamo di andare a fare un risultato importante. In questo momento c’è grande delusione, ma fortunatamente si rigioca subito e la delusione deve essere trasformata in qualcosa di positivo. Credo che questa squadra abbia tutti i mezzi per fare bene. Dobbiamo crescere, siamo anche abbastanza giovani rispetto alle altre, i margini di miglioramento sono importanti. Non sono contento di quanto accaduto a Catania, ma di sicuro loro non ci hanno ‘ammazzati’. Hanno fatto una partita accorta, era la classica sfida da 0-0. Devo dire che mi aspettavo qualcosa in più in fase di finalizzazione”.

“In trasferta non abbiamo fatto un rendimento da squadra che vuole vincere il campionato. Tutti parlano delle 20mila persone che c’erano al ‘Massimino’, ma ho visto anche tanta gente da Benevento che mi ha emozionato. Quest’anno possiamo fare un grande campionato e ho grande fiducia, ma resta il fatto che in trasferta stiamo facendo male. Il rigore? Non parlo mai degli arbitri, sono sempre delle scuse. Però da quando hanno messo il FVS mi faccio il segno della croce. Con la moviola non risolvi certe situazioni. Non c’era il rigore per il Catania, ma neanche su Mignani”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***