martedì, 28 Ottobre 2025
HomeCatania NewsCARLI (D.S. Benevento): "A Catania gara da 0-0, non ci hanno 'ammazzati'...
Catania NewsIntervisteLega ProPrimo Piano

CARLI (D.S. Benevento): “A Catania gara da 0-0, non ci hanno ‘ammazzati’ e con c’era nessun rigore ma dobbiamo migliorare in trasferta”

Redazione
By Redazione
0
229

Marcello Carli, direttore sportivo del Benevento, ospite della trasmissione ‘OttoGol’, in onda su OttoChannel, torna a parlare dopo la sconfitta rimediata dai giallorossi a Catania:

“È stato un grosso dispiacere. Pensavamo di andare a fare un risultato importante. In questo momento c’è grande delusione, ma fortunatamente si rigioca subito e la delusione deve essere trasformata in qualcosa di positivo. Credo che questa squadra abbia tutti i mezzi per fare bene. Dobbiamo crescere, siamo anche abbastanza giovani rispetto alle altre, i margini di miglioramento sono importanti. Non sono contento di quanto accaduto a Catania, ma di sicuro loro non ci hanno ‘ammazzati’. Hanno fatto una partita accorta, era la classica sfida da 0-0. Devo dire che mi aspettavo qualcosa in più in fase di finalizzazione”.

“In trasferta non abbiamo fatto un rendimento da squadra che vuole vincere il campionato. Tutti parlano delle 20mila persone che c’erano al ‘Massimino’, ma ho visto anche tanta gente da Benevento che mi ha emozionato. Quest’anno possiamo fare un grande campionato e ho grande fiducia, ma resta il fatto che in trasferta stiamo facendo male. Il rigore? Non parlo mai degli arbitri, sono sempre delle scuse. Però da quando hanno messo il FVS mi faccio il segno della croce. Con la moviola non risolvi certe situazioni. Non c’era il rigore per il Catania, ma neanche su Mignani”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ACCADDE OGGI: 28 ottobre 2012, Catania-Juventus finisce al centro di roventi polemiche
Articolo successivo
DE LUCIA (Casertana): “Siamo la Casertana, anche il Catania ci deve temere”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency