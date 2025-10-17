venerdì, 17 Ottobre 2025
CASASOLA-VILLA: si preannuncia un duello intenso sulla fascia

Livio Giannotta
Livio Giannotta
0
146
foto Catania FC

E’ uno dei più grandi ex dell’incontro. Tiago Casasola, a Salerno, ha totalizzato 91 presenze rivelandosi grande protagonista in Serie B negli anni passati. L’esterno destro argentino è stato vicino al ritorno in granata nella sessione estiva del calciomercato ma, sul più bello, è venuta meno la firma con la Salernitana ed il Catania è riuscito nel giro di poche ore a trovare l’accordo, prelevando il giocatore dalla Ternana. Domenica Casasola affronterà proprio la squadra campana ed i riflettori sono puntati soprattutto sulla sua fascia di competenza, dove si prevede l’ingaggio di un gran bel duello con Luca Villa.

L’esterno sinistro milanese, che fu anch’esso valutato dal Catania in estate prima di affondare i colpi per Daniele Donnarumma, è in questo momento uno dei più in forma all’interno della squadra di mister Raffaele. Ha messo già a referto 1 gol e 5 assist tra le fila della Salernitana, assicurando una spinta notevole mentre Casasola, di assist, ne ha realizzati fino a questo momento 3. Calciatore che sforna cross a ripetizione, per Villa sarà una lotta a suon di accelerazioni, contrasti, corsa, capacità di difendere e attaccare al cospetto di uno degli uomini più rappresentativi del Catania. Su quel versante potrebbe decidersi molto nell’economia di una gara che si preannuncia combattuta e dal coefficiente di difficoltà elevato per entrambe le squadre.

Livio Giannotta
Livio Giannottahttps://www.tuttocalciocatania.com
"Le idee ispirate dal coraggio sono come le pedine negli scacchi. Possono essere mangiate ma anche dare avvio ad un gioco vincente". Parole del grande scrittore tedesco Johann Wolfgang Von Goethe che mi hanno spinto all'ideazione di 'TuttoCalcioCatania.com'. Un progetto che parte da lontano e si pone l'obiettivo di fare informazione responsabilmente e consapevolmente. Direttore della testata giornalistica catanese e "stakanovista editoriale", mi avvalgo del contributo di un gruppo di lavoro brillante e motivato.

