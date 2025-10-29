CASERTANA-CATANIA: arbitra Gianquinto della sezione di Parma. Precedenti, curiosità e statistiche del direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri per la 12/a giornata di Serie C. La partita Casertana-Catania, in programma venerdì 31 ottobre, sarà diretta da Edoardo Gianquinto della sezione AIA di Parma, coadiuvato dagli Assistenti Emanuele Spagnolo (Reggio Emilia) e Davide Merciari (Rimini). Quarto ufficiale Riccardo Tropiano (Bari), Operatore FVS Cristian Robilotta (Sala Consilina). Un precedente con il Catania per il “fischietto” emiliano: la sconfitta di Crotone per 3-2 risalente allo scorso campionato (10 novembre 2024). I rossazzurri, sotto di tre reti, andarono poi a segno con Stoppa e un autogol di Giron sfiorando il pari nel finale.

Curiosità: nel 2019 la direzione arbitrale della partita Legnano 1-1 Seregno da parte del sig. Gianquinto fu duramente contestata dal Seregno, che parlò di “ennesimo arbitraggio scandaloso in serie D” dicendosi la società “allibita dalle decisioni arbitrali fortemente penalizzanti nei confronti della nostra squadra (8 gialli e 2 rossi, nessun giallo nei confronti degli avversari) oltre che l’ennesimo rigore negato” aggiungendo di ritenere “gravi anche le frasi scurrili pronunciate dall’arbitro ai danni della nostra squadra in presenza di più testimoni”.

In quegli anni, comunque, l’arbitro emiliano ha maturato esperienza in D ricevendo anche il Premio Bellè, riservato all’arbitro o assistente maggiormente messo in luce sui campi nazionali. Dal 2022 fa parte della CAN C. Tempo fa pronunciò alcune parole ai giovani arbitri della Sezione AIA di Parma, al termine del raduno precampionato, spronandoli a dare di più sui campi di calcio con impegno e determinazione, allenamento e sacrificio. Sottolineando che “essere arbitri vuol dire anche fare squadra, dentro e fuori dal campo: questa caratteristica è fondamentale per arrivare in alto, per imparare dalle esperienze degli altri”.

Passiamo alle statistiche in terza serie dell’arbitro Gianquinto, che ha diretto 44 partite in C (Coppa Italia e playoff compresi) estraendo 209 cartellini gialli e 13 rossi (5 per somma di ammonizioni), fischiando 11 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in terza serie è di 24 vittorie per le squadre di casa, 7 pareggi e 13 successi per le formazioni impegnate in trasferta, dunque prevalenza di risultati favorevoli alle squadre di casa.

Considerando le sole gare del girone C di Serie C, ha arbitrato 10 incontri estraendo 38 cartellini gialli, un rosso e concedendo 3 rigori con un bilancio di 6 successi casalinghi, 3 risultati di parità e un’affermazione esterna. L’ultima gara diretta nel raggruppamento meridionale risale al 7 Settembre 2025, Crotone 0-0 Cosenza. Il successo di una squadra ospite nel girone C non si verifica dal 3 Dicembre 2023, quando il Crotone vinse 2-0 a Brindisi.

