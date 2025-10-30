giovedì, 30 Ottobre 2025
Catania NewsLega ProPrimo PianoProssimo Avversario

CASERTANA-CATANIA: dove seguire la partita in tv e streaming

Venerdì 31 Ottobre il Catania affronterà la Casertana in occasione della dodicesima giornata del girone C di Serie C. Fischio d’inizio alle ore 20:30 presso lo stadio “Alberto Pinto”. E’ prevista in tv la copertura gratuita e in chiaro del match in Sicilia su Telecolor (canale 11 del digitale terrestre), che trasmetterà inoltre differita la gara integrale lunedì 3 Novembre alle 22:15. I possessori di abbonamento, infine, potranno assistere alla partita Casertana-Catania su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 251) in live streaming su Sky Go e NOW, oltre che visibile sulla piattaforma OneFootball (estero).

