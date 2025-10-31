venerdì, 31 Ottobre 2025
CASERTANA-CATANIA: formazioni ufficiali e schieramenti delle due squadre

foto Catania FC

Le formazioni ufficiali di Casertana e Catania, avversarie allo stadio “Alberto Pinto” per l’anticipo della 12/a giornata del girone C di Serie C. Mister Domenico Toscano apporta una modifica all’undici di partenza rispetto agli ultimi vittoriosi confronti, inserendo Pieraccini al posto di Ierardi, che parte dalla panchina. Modulo di base, 3-4-2-1. Tra le fila della Casertana, invece, Coppitelli mette dentro il catanese ed ex rossazzurro Leone proponendo un sistema basato sul 3-5-2 con Vano e Bentivegna in avanti.

CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Heinz, Bacchetti (VC), Rocchi; Oukhadda, Leone, Toscano, Proia (C), Liotti; Vano, Bentivegna.
A disp. di Coppitelli: Merolla, Vilardi, Falasca, Giugno, Kontek, Llano, Arzillo, Di Tommaso, Pezzella, Galletta, Kallon, Casarotto.
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Di Gennaro (VC), Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio (C), Donnarumma; Lunetta, Cicerelli; Forte.
A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Allegretto, Ierardi, Corbari, D’Ausilio, Stoppa, Jimenez, Caturano, Rolfini.

