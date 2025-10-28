VERSO CASERTANA-CATANIA: precedenti, i rossazzurri vengono da due vittorie consecutive al “Pinto”

Domenica il Catania affronterà la Casertana allo stadio “Alberto Pinto”. Sarà il 16/o confronto per i rossazzurri in quel di Caserta. Molte volte il Catania ha incontrato difficoltà in terra campana, prova ne sia che la squadra dell’Elefante è riuscita ad imporsi in appena due circostanze.

Il primo confronto tra le due formazioni a Caserta risale al 30 agosto 1970, 0-0 in Coppa Italia. Cinque anni dopo, in Serie C, altro pari a reti bianche nel contesto di una stagione con vista sulla B per i rossazzurri di mister Egizio Rubino che avrebbero concluso il torneo in vetta. Le sfide successive, giocate sempre in terza serie ad eccezione del 96′ quando Casertana e Catania si sfidarono in C2, hanno visto spesso i padroni di casa vincere oppure non andare oltre il risultato di parità. Nell’annata 2015-16 si ricorda la vittoria per 2-0 dei falchetti con tensioni tra le opposte tifoserie – da tempo sportivamente rivali – che si sono, poi, ripetute negli anni.

Cinque gol messi a segno nel 2020/21: non bastarono al Catania le realizzazioni di Piccolo e Manneh, vinsero i rossoblu 3-2. L’ultimo match disputato in trasferta contro i falchetti si è concluso sull’1-3 la scorsa stagione: reti di marca catanese a firma di Guglielmotti, Jimenez e Inglese. Prima di allora, rotondo 0-4 dominando in lungo e in largo: doppietta di Chiricò e Di Carmine. Il Catania precedentemente non era mai riuscito ad espugnare la città della Reggia.

La terza sfida più recente è datata 13 ottobre 2018. Il Catania allenato da Andrea Sottil condusse le operazioni sino al 91′, quando venne raggiunto da un gol dell’esperto attaccante Antonio Floro Flores, punta di diamante di una Casertana che vantava giocatori del calibro di Castaldo, Vacca, D’Angelo e Zito. I rossazzurri dopo aver chiuso la prima frazione avanti di una rete (segnò Davis Curiale al 24′), non riuscirono ad infliggere il colpo del ko, anzi ebbero di che rammaricarsi per una potenziale occasione sprecata da Alessandro Marotta. Il gol di Floro Flores ebbe quindi il sapore della beffa. La storia dei precedenti dice che i padroni di casa hanno vinto in sei occasioni, ma a prevalere è il segno “x”: il confronto è terminato infatti sette volte in parità.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Casertana: 6

Pareggi: 7

Vittorie Catania: 2

Gol Casertana: 14

Gol Catania: 12

Coppa Italia 1970-71, Casertana 0-0 Catania

Serie C 1974-75, Casertana 0-0 Catania

Serie C1 1987-88, Casertana 1-0 Catania

90′ D’Ottavio rig.

Serie C1 1988-89, Casertana 1-0 Catania

14′ Clementi

Serie C1 1989-90, Casertana 3-1 Catania

16′ Serra (CAS), 27′ M. Marchetti aut. (CAT), 45′ Campilongo (CAS), 57′ Cipriani rig. (CAS)

Serie C1 1990-91, Casertana 0-0 Catania

Serie C1 1992-93, Casertana 0-0 Catania

Serie C2 1996-97, Casertana 1-1 Catania

8′ D’Isidoro (CAT), 31′ Sparacio (CAS)

Lega Pro 2015-16, Casertana 2-0 Catania

23′ Alfageme, 42′ Mancosu

Lega Pro 2016-17, Casertana 0-0 Catania

Serie C 2017-18, Casertana 1-0 Catania

78′ De Marco

Serie C 2018-19, Casertana 1-1 Catania

24′ Curiale (CAT), 80’+1 Floro Flores (CAS)

Serie C 2020-21, Casertana 3-2 Catania

17′ Turchetta (CAS), 21′ Piccolo (CAT), 47′ Carillo (CAS), 64′ Cuppone (CAS), 74′ Manneh (CAT)

Serie C 2023-24, Casertana 0-4 Catania

7′ Chiricò, 25′ Di Carmine, 46′ Di Carmine, 56′ Chiricò

Serie C 2024-25, Casertana 1-3 Catania

18′ Mancini (CAS), 27′ Guglielmotti (CAT), 79′ Jiménez (CAT), 90’+2 Inglese (CAT)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***