giovedì, 30 Ottobre 2025
CASERTANA-CATANIA: previsioni meteo al “Pinto”

Stadio Casertana

Catania che scenderà in campo venerdì sera per la disputa del match contro la Casertana, in programma allo stadio “Alberto Pinto” con fischio d’inizio alle 20:30 e valevole per la dodicesima giornata del girone C di Serie C. Sulla base delle previsioni meteo, a Caserta si prevede una giornata caratterizzata complessivamente da nuvolosità sparsa con qualche lieve possibilità di precipitazioni in mattinata. Previsti durante lo svolgimento della partita venti di debole intensità con cielo parzialmente nuvoloso ed una temperatura effettivamente percepita di circa 17-18 gradi.

