LIVE (s.t.): Casertana 1-2 Catania, tabellino e statistiche partita

90’+2 Gran botta di Kallon, respinta di Dini! Poco dopo, anticipo straordinario di Donnarumma sugli sviluppi di un corner
CASERTANA FOOTBALL CLUB vs CATANIA FOOTBALL CLUB
Stadio “Alberto Pinto” – Caserta
MARCATORI: 27′ Di Tacchio, 34′ Proia, 74′ Donnarumma
CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Heinz, Bacchetti (VC) (61′ Kontek), Rocchi; Oukhadda, Leone (58′ Pezzella), Toscano (79′ Kallon), Proia (C) (78′ Llano), Liotti; Vano, Bentivegna (60′ Casarotto).
A disp. di Coppitelli: Merolla, Vilardi, Falasca, Giugno, Arzillo, Di Tommaso, Galletta.
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini (72′ Ierardi), Di Gennaro (VC), Celli; Casasola, Quaini (45′ Corbari), Di Tacchio (C), Donnarumma; Lunetta (45′ D’Ausilio), Cicerelli (66′ Rolfini); Forte (63′ Caturano).
A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Allegretto, Stoppa, Jimenez.
ARBITRO: Edoardo Gianquinto (Parma)
PRIMO ASSISTENTE: Emanuele Spagnolo (Reggio Emilia)
SECONDO ASSISTENTE: Davide Merciari (Rimini)
QUARTO UFFICIALE: Riccardo Tropiano (Bari)
OPERATORE FVS: Cristian Robilotta (Sala Consilina)
AMMONITI: Leone, Vano, Quaini, Proia, Cicerelli, Dini
ESPULSI: Ierardi
NOTE: 7′ di recupero s.t.; 3′ di recupero p.t.
CALCI D’ANGOLO: 5 – 3
CROSS: 21 – 18
CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 3 – 6
TIRI IN PORTA: 4 – 5
TIRI DENTRO L’AREA: 3 – 5
TIRI DA FUORI AREA: 4 – 2
TIRI FUORI: 3 – 2
TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE: 0 – 1
OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 3 – 2
TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 2 – 2
TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 1 – 1
PALI/TRAVERSE:
PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 5 – 1
RIMESSE DAL FONDO: 3 – 7
RIMESSE LATERALI: 12 – 13
FUORIGIOCO: 1 – 0
FALLI COMMESSI: 16 – 10
POSSESSO PALLA: 54% – 46%
